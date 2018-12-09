造价超10亿元  广州造全球最优豪华客滚船

“VISBORG（威斯堡）”号。广州日报全媒体记者骆昌威 摄

广州日报讯 （全媒体记者耿旭静 通讯员彭永桂）船上设总统套房、儿童游乐区，外形仿若豪华邮轮……12月8日，中船集团旗下广船国际为瑞典格特兰（GOTLAND）航运公司建造的全球首艘“天然气/燃油”双燃料高速豪华客滚船1号船在南沙被命名为“VISBORG（威斯堡）”号，这是当今世界上航行速度最快、性能最优的节能环保型高端豪华客滚船，成为中国制造、广州制造一张耀眼的名片。

船长200米带10层甲板

“船身洁白如雪，如一颗耀眼的明星闪耀在美丽的珠江之滨，这艘船是广船国际产能转移搬迁之后重塑辉煌的标志性产品。”广船国际党委书记、董事长陈忠前说。

这艘豪华客滚船船长200米，型宽25.2米，设计吃水6.4米，服务航速超过28.5节、载客量1730人，设有两层车辆甲板，车道长2310米，续航力6500海里，自持力为24小时。采用国际最先进的“天然气/燃油”双燃料主机驱动，是当今世界上航行速度最快、性能最优的节能环保型高端豪华客滚船。

这艘船和豪华邮轮十分接近。该船一共有10层甲板，其中5甲板以下主要用来停放车辆，5甲板以上则主要为旅客和船员居住区。“豪华邮轮”因船型建造难度大，技术含量高，目前国内造船企业还没有交船记录。

造价超10亿元 技术难题多

据了解，这艘船造价超过10亿元人民币，创造了广船国际建厂60多年以来承接民用和海洋工程船舶单船造价的最高纪录。

设计科研团队重点解决了安全返港、全船振动、LNG系统设计、船舶重量重心控制等一系列造船领域最前沿的技术难题。

以LNG动力推进为例，LNG属于易燃易爆气体，在常压下深冷至零下163摄氏度，由气态变成液态，成为液化天然气，加注过程必须谨慎操作。10月13日，广船员工对该船进行首次LNG加注作业，经过14小时连续奋战，终于顺利完成首次LNG加注作业，为后续顺利试航打下了基础。

(责编：李栋、朱一梵)