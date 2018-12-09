业界预测明年经济走势：GDP增速将前低后高

临近年末，众多机构陆续发布对2019年经济展望的预测报告。从宏观经济运行方面来看，机构普遍认为，虽然明年内外部压力犹存，但第二季度末或第三季度初将呈现出边际企稳态势；再从房地产角度来看，预计各城市间的分化格局会进一步加剧；此外，据机构预测，明年去杠杆方面的政策会有所弱化。

对于明年的中国宏观经济运行走势，业界已经做出不少预判。综合各方判断，中国经济在2019年第二季度末或第三季度初将呈现出边际企稳态势，GDP走势为前低后高，下半年有望触底回稳。

“展望2019年，中国经济深耕以待春来，‘减速增质’将向纵深发展。”对此，工银国际首席经济学家程实从三方面予以进一步解释：第一，深耕的基础在于底线仍稳固。2019年，虽然经济下行压力不容轻视，但是供给侧结构性改革红利的释放和经济结构的改善将成为有效的缓冲器，“稳增长”政策亦有望协同发力，增强政策托底效果。由此，2019年中国经济增速有望与上年持平，“L型”筑底的阶段虽将延长，但步伐依然稳健。

第二，深耕的空间在于改革再出发。越过四十周年里程碑，2019年新一轮改革开放举措有望提前落地，从根本上纾解短期内外部压力，培育长期增长潜力。无论是基于历史眼光还是全球视野，中国经济的发展质量预计仍将保持在上升通道。

第三，深耕的重心在于把握新机遇。2019年，短期压力涨落的等待之时，恰是深耕长期结构性机遇的希望之机。中国新经济的“价值头部”和消费升级的“雁阵尾部”，若能得到提前布局、精耕细作，将大概率在春暖之日收获长期回报。

中国银行国际金融研究所预计2019年中国GDP增长6.5%左右，较2018年小幅放缓。

中国银行国际金融研究所首席研究员宗良表示，2019年中国经济的挑战将更多来自外部。发达经济体货币政策转向和新兴经济体金融市场动荡还将延续，全球经济或已进入本轮复苏的尾部阶段。从内部来看，中国经济正处在“大调整”关键时期，不同行业、不同地区、实体和金融、传统金融和新金融等之间正在进行大分化、大调整和大融合。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，2019年GDP增速继续回落也不可避免，预计全年增速为6.4%，走势为前低后高。国内风险继续暴露以及出口下滑进一步加大国内经济下行压力，下半年随着政策进一步调整的积极效应逐步释放，GDP增速有望触底回稳。

广发证券首席宏观分析师郭磊认为，中国经济在2019年第二季度末或第三季度初边际企稳，全年增速6.3%左右。基于就业、财政两个角度的约束，至少在年中之前，“六稳”都将会是政策主基调。

(责编：李栋、朱一梵)