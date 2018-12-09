菜价连月下跌致11月CPI涨幅回落

新华社上海12月9日电（记者陈爱平、袁军宝）国家统计局9日发布数据称，11月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%，涨幅较前月回落；环比则由升转降。

其中，11月鲜菜价格环比下降12.3%，影响CPI下降约0.33个百分点，是国内影响物价变动的主要因素。

“近期，白菜价格每斤只需四五毛钱，感觉可能是这几年最便宜的了。”济南市民刘明芹说。近一个月来在济南部分菜市场，蔬菜价格稳中有降，其中甘蓝类、叶菜类、白菜类、菜豆类价格环比跌幅明显，有的跌幅达到三四成。

在南方城市上海，蔬菜价格亦下跌明显。上海市价格监测与成本调查队监测数据显示，蔬菜价格自10月下旬以来连续下跌，至11月中旬累计跌幅达到26.4%，有近9成的监测品种价格下跌。

上海、山东等地专家分析，11月全国多地天气晴好、温度适宜，南北蔬菜各主产区供给充足，蔬菜运输便利，致使菜价不断走低。11月全国菜价同比上涨1.5%，涨幅低于CPI涨幅。

从国际因素看，受全球油价连续下挫影响，国内汽油和柴油价格环比分别下降4.9%和5.2%，合计影响CPI下降约0.12个百分点，并带动相关的交通工具用燃料价格等环比回落。不过相较去年同期，汽油和柴油价格分别上涨12.8%和14.2%，合计影响CPI上涨约0.25个百分点。

上海财经大学高等研究院测算，在剔除食品价格和能源价格后，中国的核心CPI小幅上涨。这其中既有季节性原因，亦有趋势性原因。

国家统计局数据显示，在非食品中，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别环比下降5.0%、3.3%和2.3%，因为国庆、中秋出行旺季后相关价格回落。而旅游、教育服务、中药、西药等价格同比上涨，折射居民对高品质消费品及服务需求日益旺盛。

前瞻未来数月物价，专家认为，部分农产品将出现季节性波动或小幅上涨。

山东寿光农产品物流园价格指数中心经理隋玉美分析，进入12月多地气温明显降低，雨雪天气增多，蔬菜生长、运输、存储各环节难度增加。市场逐渐进入以“南菜北运”为主的繁忙时期。

上海财经大学高等研究院院长田国强亦认为，在上海等南方城市，随着气温继续下降，蔬菜供应将有所缩减，未来菜价将止跌，价格在低位波动或小幅上涨。

从国际环境看，交通银行首席经济学家连平认为，国际油价回落折射了市场对全球经济放缓、需求疲弱的担忧，外需疲弱将减轻中国物价上行压力。

“随着中国采取多措施稳增长、补短板，预计经济将平稳运行，使得国内居民消费价格维持在温和可控区间。”连平说。

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