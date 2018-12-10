沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通股票范围达成共识

新华社北京12月9日电（记者许晟）上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易所9日同步公告称，为进一步优化互联互通机制，推动内地与香港资本市场协同发展，沪深港交易所已就不同投票权架构公司纳入港股通股票具体方案达成共识。下一步，三所将抓紧制订相关规则，在完成必要程序后向市场公布，预计规则将于2019年年中生效实施。

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