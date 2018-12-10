原标题：北京二手房价格“松动”：业主降价幅度可达10%

北京二手房价格“松动”：炙手可热的地段中介撤电脑，业主降价幅度可达…

在上个月国家统计局公布的今年10月全国70个大中城市房价数据中，全国二手房价格出现了一些明显变化。记者随后对北京和广州的二手房市场进行了调查采访。

记者调查：二手房市场开始降温

位于北京东四环外的十里堡地区，周边交通发达，一直是二手房成交比较活跃的地方。记者走进了一家中介门店，里面却是冷冷清清。

北京朝阳区某房地产中介 左艳峰：现在，我们好多电脑都给撤了，好多人员也缩减。

记者在采访中发现，目前这一地区的二手房价格已经出现了松动，部分业主不同程度地将价格下调5%左右，有的甚至达到10%。而根据北京市住建委的数据显示，10月份北京二手住宅整体网签量仅为8879套，再次跌进单月成交万套以内。

在广州，相关中介数据显示，11月份，广州市二手房交易市场比较低迷，网签量为6931套，环比减少15%。不少广州老城区的二手房，一直处于无人问津状态。

广东省广州市民：暂时不会买，因为现在国家的政策很明显慢慢调控着，有可能会下降，就算不下降也会稳定着，现在买风险有点大。

多名房地产中介经纪人告诉记者，政府对楼市的总体调控和相关金融政策的出台，致二手房市场降温明显。

近日，广州市住建委与市国规委联合起草的《关于对新增租赁住房有关管理工作的通知》征求意见稿明确规定，房地产开发企业、村集体可自主出租经营，也可与住房租赁企业等合作出租经营新增租赁住房。

今年9月，北京出台公积金贷款新政，规定公积金贷款的额度与缴存年限挂钩，每缴存一年可贷10万元，最高可贷120万元，且“认房又认贷”，二套房公积金贷款的额度从80万元降低到60万元。

国务院发展研究中心研究员 刘为民：大家对于市场的判断，可能从过去的焦虑变为一种观望，这体现了整个房地产调控在二手房市场上已经呈现出了阶段性成果。

你家那里的房价“松动”了吗？

(责编：杨曦、仝宗莉)