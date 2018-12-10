原标题：推动民营经济提高发展质量 证券业协会要做好三大工作

■本报记者 侯捷宁

12月8日，中国证券业协会党委书记、执行副会长安青松在2018中国民营企业高峰论坛上表示，针对民营企业遇到的困难和问题，证券业应发挥好资本市场的枢纽功能，推动民营经济提高发展质量，从化解民营企业股权质押风险、融资困境以及加强投行建设等方面更好地服务民营企业发展。

安青松表示，推动民营经济提高发展质量，当前主要做好以下三方面工作。一是积极化解民营企业股票质押风险。近期，在中国证监会支持下，证券业协会组织11家证券公司发起“证券行业支持民营企业发展系列资管计划”，得到各证券公司积极响应。截至2018年11月30日，已有31家证券公司完成协议签署，承诺出资规模累计达468亿元，其中18家证券公司的20只母计划及1只子计划已完成备案，实缴出资规模约341.41亿元。

二是积极化解民营企业融资困境。按照相关工作部署，鼓励证券公司通过增信机制，支持暂时遇到困难，但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资，发挥债券市场公开、透明、引导性强的优势，释放政策信号，提振市场信心，修复民企债券融资渠道。

三是加强投资银行能力建设，更好地服务民营经济高质量发展。现代投资银行的核心能力体现在风险经营能力、投资交易能力、产品设计能力、金融科技能力、研究分析能力等5个方面。现代投资银行的五大核心能力，是现代金融的本质特征和核心内容，加强投资银行能力建设，可以为民营经济证券化进行合理的资产定价和权益保护，更好地满足民营企业高质量发展的综合化金融需求。

(责编：杨曦、仝宗莉)