推动民营经济提高发展质量 证券业协会要做好三大工作

■本报记者 侯捷宁
12月8日，中国证券业协会党委书记、执行副会长安青松在2018中国民营企业高峰论坛上表示，针对民营企业遇到的困难和问题，证券业应发挥好资本市场的枢纽功能，推动民营经济提高发展质量，从化解民营企业股权质押风险、融资困境以及加强投行建设等方面更好地服务民营企业发展。
安青松表示，推动民营经济提高发展质量，当前主要做好以下三方面工作。一是积极化解民营企业股票质押风险。近期，在中国证监会支持下，证券业协会组织11家证券公司发起“证券行业支持民营企业发展系列资管计划”，得到各证券公司积极响应。截至2018年11月30日，已有31家证券公司完成协议签署，承诺出资规模累计达468亿元，其中18家证券公司的20只母计划及1只子计划已完成备案，实缴出资规模约341.41亿元。
二是积极化解民营企业融资困境。按照相关工作部署，鼓励证券公司通过增信机制，支持暂时遇到困难，但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资，发挥债券市场公开、透明、引导性强的优势，释放政策信号，提振市场信心，修复民企债券融资渠道。
三是加强投资银行能力建设，更好地服务民营经济高质量发展。现代投资银行的核心能力体现在风险经营能力、投资交易能力、产品设计能力、金融科技能力、研究分析能力等5个方面。现代投资银行的五大核心能力，是现代金融的本质特征和核心内容，加强投资银行能力建设，可以为民营经济证券化进行合理的资产定价和权益保护，更好地满足民营企业高质量发展的综合化金融需求。
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】