原标题：国资委密集调研 第四批混改试点悄然推进

国资委密集调研 第四批混改试点悄然推进

专家表示，混改是一项系统性工程，涉及股权结构、内部治理、激励约束等多方面内容，需要联动推进、同步深化

与去年相比，今年国务院国资委有关领导对于各地深化国有企业改革方面的调研，显得更为频繁。

《证券日报》记者梳理后发现，最近一个月时间，国资委有关领导先后赴江苏、广东、四川、湖南、深圳以及上海等地展开调研。除了提出要加强自主创新、以创新驱动发展外，“积极稳妥地发展混合所有制经济”更是成为调研过程中的高频词。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示，当前，国资委领导对各地有关国企改革方面的密集调研，应该主要出于两个方面的考虑：一是尽快推动总结前期改革所取得的经验，二是了解部分改革推进进度不如预期所面临的主要问题，从而为更好制定明年国企改革计划、确定重点任务做好铺垫。

事实上，随着国企改革的不断深入，作为本轮国企改革重要突破口的混合所有制改革，不断取得新的进展。据国家发改委新闻发言人孟玮透露，在第三批共计31家混改试点企业中，发改委已批复8家央企子企业试点方案，各地已批复15家地方国企试点方案，其余试点方案也在抓紧履行批复程序。

“总的来看，当前监管层对于混改的推动力度是比较大的。”昨日，国务院国资委研究中心副研究员周丽莎对《证券日报》记者表示，除了发改委积极推动前三批混改企业试点工作外，在国资委推出的国企改革“双百行动”中，混改更是此次综合性改革的重头戏。此外，国有资本投资、运营公司试点中的二级、三级公司也在进一步探索混合所有制改革。竞争类中央企业和地方国资委也都在结合各自的具体情况，推动内部子企业和所监管企业的混合所有制改革工作。

尤为关注的是，《证券日报》记者从一位权威知情人士处了解到，有企业反映，目前已经收到第四批混改试点的推进通知，而前三批混改试点企业已经在做改革绩效评估。

对此，周丽莎提醒，混合所有制改革不仅仅要“混”，更重要的是“改”。混改是一项系统性工程，涉及股权结构、内部治理、激励约束等多方面内容，因此，需要联动推进、同步深化，而不能是为了“混”而“混”。因此，对于混改企业而言，除了要明确目标外，还需明确混改的有利条件、改革方案设计的依据以及主要内容等。

(责编：杨曦、仝宗莉)