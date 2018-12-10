原标题：国资投资运营公司试点提速

国有资本投资运营公司改革提速扩围步入“快车道”。《经济参考报》记者近日从业内获悉，在拟新增10户国资委授权的国有资本投资运营公司试点的同时，相关部门已经启动国务院直接授权的国有资本投资运营公司的改革试点工作，财政部正在研究起草直接授权公司的总体方案、公司章程等，目前正在进一步完善初稿以及征求各个单位的意见，年底前有望报送国务院国有企业改革领导小组。

改组组建国有资本投资、运营公司，是以管资本为主改革国有资本授权经营体制的重要举措。今年7月30日，国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》（下称《意见》），首次明确国资授权机制分为两种，一是国有资产监管机构授权模式，二是政府直接授权模式。

自此，国有资本投资运营公司试点分两路推进：国有资产监管机构授权模式，即政府授权国资委，国资委再授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责，国资委负责考核和评价，这延续了当前的三级模式的国资监管体制；而在政府直接授权模式下，则是财政部代表政府来授权国有资本投资、运营公司，这也确立了国资监管的两级模式。

专家指出，二者之间在具体的操作方式上并无本质不同，只是政府直接授权模式下，由政府直接对国有资本投资、运营公司进行考核和评价。

国有资产监管机构授权模式下的试点起步较早。据国务院国资委资本局局长李冰介绍，自2014年以来，国务院国资委和各地国资委围绕以管资本为主改革国有资本授权经营体制，共选择了10家中央企业和122家地方国有企业开展国有资本投资、运营公司改革试点。

此项改革还将继续扩围。国务院国资委主任肖亚庆表示，要按照中央部署要求，将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资、运营公司试点，国务院国资委初步考虑新增10户左右试点企业。

根据《意见》，同时推进国务院直接授权的国有资本投资、运营公司试点，选择由财政部履行国有资产监管职责的中央企业以及中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革范围内的企业稳步开展。

业内指出，试点有可能会选择在邮政、铁路、烟草等财政部直接履行出资人职责的企业中进行。据了解，由财政部履行出资人代表职责或国有资产监管职能的企业，包括中国邮政集团公司、中国铁路总公司、中国烟草总公司和104户中央文化企业。此外，中共中央、国务院公布的《中共中央国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》明确财政部和地方财政部门经国务院授权履行国有金融资本出资人职责。

而具体的模式上，有专家认为，可能会参考汇金模式。中央汇金官网显示，其职能和作用是根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。

也有专家认为，可能会从国有资本经营预算支出中，分若干年，每年支出一部分，并重新组建一家国有资本投资运营公司。

地方层面，海南、四川等地也在积极探索国有资本投资运营试点经验。例如，海南关于全面深化改革开放的指导意见提出，完善各类国有资产管理体制，探索政府直接授权国有资本投资、运营公司，加快国有企业横向联合、纵向整合和专业化重组，推动国有资本做强做优做大。

四川省关于改善和完善国有资产管理体制的实施意见也明确，省、市政府可根据实际情况，适时开展直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点工作。这就意味着未来政府可将出资人职责直接授予两类公司，而无需再通过国有资产监管机构间接授权。

值得注意的是，国务院国资委、财政部以及试点企业的相关负责人都指出，国有资本投资、运营公司试点还存在一些亟待研究和解决的困难和问题。一是向国有资本投资、运营公司授予哪些权力、如何把授权放权与加强监管结合起来还需要继续深入研究。二是在试点企业如何综合实施国有企业改革政策措施，哪些政策可以在哪个层级运用，还需要深入进行研究、统筹协调推进。三是国有资本投资、运营公司可以运用哪些金融手段，产融结合边界如何界定，需要国资委和金融监管机构深入进行研究。四是如何加大对试点企业的资本金支持，如何充分发挥市场化资本运作平台作用，需要在实践中不断探索。

国资委研究中心副研究员周丽莎指出，补充政府直接授权模式，意味着将以前不属于国有资产监管机构的企业也纳入到国有资本投资、运营公司试点中来，范围将扩大，更多的国有资本投资、运营公司将诞生。

中国财政科学研究院研究员文宗瑜对《经济参考报》记者表示，通过国有资本投资运营公司的经营模式，实现国有资本所有权与企业经营权分离，实现“资”和“企”的分离，让国有企业能够更好回归实体，从事产品创新、科技创新。当前推进混合所有制改革的背景下，将资本剥离出来，实行国有资本市场化运作，有利于深化国有企业改革，促进国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。当前应该也具备条件加快推进试点。

(责编：朱江、杨曦)