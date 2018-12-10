原标题：11月CPI涨幅明显回落 通胀升温预期减弱

12月9日，国家统计局发布了2018年11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。11月份，全国CPI同比上涨2.2%。虽然连续5个月处于“2时代”，但涨幅已明显回落。从环比看，11月份CPI也较上月下降0.3%。专家表示，CPI稳中有降，加上国际油价走弱，CPI全年涨幅将在3%的调控目标之内，此前对未来中短期内通胀升温的预期将减弱。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆分析称，从环比看，CPI由上月上涨0.2%转为下降0.3%。其中，食品价格下降1.2%，影响CPI下降约0.25个百分点；非食品价格下降0.1%，影响CPI下降约0.10个百分点。从同比看，CPI上涨2.2%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，食品价格上涨2.5%，影响CPI上涨约0.49个百分点；非食品价格上涨2.1%，影响CPI上涨约1.68个百分点。

“11月CPI同比涨幅下降0.3个百分点至2.2%，明显低于市场平均预测水平2.4%。”招商证券宏观分析师张一平说，其中11月新涨价因素贡献1.9%，相比上月有所减弱。

“受蔬菜供给充足、猪肉需求淡季、‘双十一’等影响，CPI稳中趋降。”中国银行国际金融研究所研究员李赫表示，11月CPI环比从上月的0.2%转为-0.3%。其中，食品价格下降1.2%，是CPI下降的主因。由于初冬应季蔬菜供应充足，鲜菜价格下降12.3%，影响CPI下降约0.33个百分点；需求淡季，导致猪肉价格环比持续走低，猪肉价格下降0.6%；随着鸡蛋供应日渐充足，蛋价下降0.2%，预计蛋价波动下行是大趋势。

李赫表示，在非食品中，受国际原油价格大幅下降影响，国内汽油和柴油价格分别下降4.9%和5.2%，合计影响CPI下降约0.12个百分点。此外，受“双十一”影响，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别下降5.0%、3.3%和2.3%。三项合计影响CPI下降约0.07个百分点。

业内普遍认为，11月CPI数据印证了此前判断，年内CPI同比走势将趋于下行，全年涨幅将在3%的调控目标之内。

“预计全年CPI为2.2%，明年上半年通胀将弱于预期。”李赫说。摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊也对记者表示，由于猪肉供需大致平稳加上居民食品结构多元化以及猪肉本身在CPI中的权重被持续调低，明年猪周期推升通胀的概率不大。

“预计明年全球经济会继续放缓，需求疲软会抑制原油的需求，加上美国和欧佩克的供给依然充沛，原油价格平稳意味着输入性通胀风险较低。整体来看，物价不会成为明年货币政策的制约因素。”章俊说。

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