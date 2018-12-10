原标题：违禁药品“隐身”网络 构建食品共治格局成当务之急

随着“互联网+”的发展，网络违法犯罪发生率明显上升，且与线下违法犯罪逐渐融合。据报道，号称“纯中药”、“纯植物”的保健食品，实则添加国家明令禁止的违禁药物。一些不法商贩通过互联网进货销售造成有毒有害食品追溯难，并在网络平台通过起化名、代号等方式逃避第三方平台和法律监管，让违禁药品“隐身”网络。

安全是食品的底线，为何有些保健品能遮蔽众多消费者对食品安全的基本判断?有网民表示，这与商家的营销策略有很大关系。一些保健品一方面用高颜值吸引用户，加上利用朋友圈熟人关系、口碑传播的社交特性，同时发动营销公众号为其背书，刷出存在感; 另一方面，一般都打着情怀、文艺、小清新等招牌，迎合了人们追求新奇、跟风从众的心理。这也导致大多数消费者在选择保健品时，往往会忽视生产厂家、商家的合法资质。

保健品借助资本助推，其规模扩张速度可以超出想象，同时也会将问题放大。网民“李圣”指出：“食品企业甚至其他领域的企业争相进入保健品市场逐利，主要是因为保健食品介于‘食品’和‘药品’之间地带，容易打擦边球，监管较难。”网民“钟凯”认为，有些保健品一旦“红”了之后，产能瓶颈可能导致企业放松食品安全管理水平，造成整个供应链条失控。

也有网民认为，保健食品非法添加泛滥的原因之一，就是违法分子能轻易从正规药厂购买到国药准字的原料药，这说明在药品生产企业监管中，对原料药的销售监管存在一些空白。

当务之急是要规范保健食品的生产和销售渠道，积极利用各类网络销售平台的大数据功能，增强对此类违法犯罪活动的监控能力。打击伪劣保健品犯罪确实面临发现难、取证难、全链条打击难。网民“李春雷”、“宋利”等建议，相关监管部门应加强与有关网上商城、社交软件开发企业合作，加强网络数据监控。有关电商企业也要承担应有的社会责任，协助国家有关部门加大打击力度，不让国家明令禁止的药物和假冒伪劣产品在平台上肆意流通。网民“陈刚”认为，也要重点加强对农村地区、城乡接合部的监管。应在这些区域加快推进网格治理，不留监管空白。

（实习记者 穆易 整理）

(责编：朱江、杨曦)