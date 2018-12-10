原标题：钢价再次上演“过山车”行情

经历过11月的大幅下挫，近期钢价再次上演过山车行情。12月2日中美两国元首会晤，双方就贸易问题富有建设性的达成共识，提振了钢价大幅拉涨，局部涨幅高达700元/吨。周一市场大幅补涨，但期货走势并不乐观，所以钢价部分高位回落300元/吨，随之市场进入高位回调阶段。当市场迷茫之际，市场再传环保限产消息，钢价再度大幅拉涨，加之期货走势的配合，今日市场低位再涨100元/吨左右。短短三天时间，钢价忽上忽下，上演“过山车”行情。

河北唐山市发改委日前下发《关于严格落实钢铁行业高炉装备错峰生产要求的函》的通知。该通知要求：“按照市政府印发的《唐山市2018-2019年秋冬季钢铁行业错峰生产方案》，区政府、各钢铁企业应按照错峰生产期高炉完全停产方式实施管控和限产，不得采用焖炉等方式代替限产任务量；连续停产的高炉仍达不到规定限产比例的，可再采取对高炉实施部分时间段停产的方式实施管控和限产”的要求。钢价应声拉涨。

截至12月5日上午，昌黎部分方坯资源再涨10元/吨，现含税出厂报3330元/吨，今累涨70元/吨。唐山周边资源安丰再涨50元/吨，累80元/吨。

目前来看，钢市基本面不温不火，供需两弱。由于环保限产要求，钢厂生产积极性受限，而下游工地，尤其是北方地区，需求逐渐萎缩。即使市场有消息炒作，估计涨幅也会受限，钢市整体趋势并不太乐观。

(责编：朱江、杨曦)