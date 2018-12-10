上市公司勿闯虚假广告禁区

原标题：上市公司 勿闯虚假广告禁区

日前，国家市场监督管理总局发布通知，要求各地做好药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查工作。

通知明确，“三品一械”广告必须真实、科学、准确地向公众介绍产品信息，其表现形式和宣传效果不得对公众造成误导；不得含有表示功效、安全性的断言或保证等内容，不得使用广告代言人做推荐、证明，不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布“三品一械”广告。

在笔者看来，对于“三品一械”广告的这一要求，与上市公司信息披露的要求是相似的。

根据《上市公司信息披露管理办法》，信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。

至于信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，上市公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反《上市公司信息披露管理办法》的，中国证监会可以采取的监管措施包括：责令改正；监管谈话；出具警示函；将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布；依法可以采取的其他监管措施。

上市公司不按期披露年度报告的违法行为，严重破坏了资本市场“三公”原则，侵害了广大投资者的合法权益，因此，监管部门对此的态度非常明确：坚决依法严肃处理。

再回到国家市场监督管理总局日前发布的通知上来。事实上，早在2015年9月1日，新修订的《中华人民共和国广告法》已经明确违规：广播电台、电视台、报刊音像出版单位、互联网信息提供者不得以介绍健康、养生知识等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告。

在A股市场中，也有不少医药类企业，而个别的上市公司还曾陷入过虚假广告的风波中，引起股价波动。总之，对于任何一家公司而言，所做的广告一定要实事求是，不要夸大产品的功效，不要闯入虚假广告的禁区。

(责编：朱江、杨曦)