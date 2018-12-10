原标题：机构预测11月份固定资产投资同比增长均值为5.7%

12月14日，11月份的宏观部经济数据将公布。《证券日报》记者统计发现，有14家机构对11月份固定资产投资增速做出预测，预测最小值为5.5%，最大值为6.1%，预测均值为5.7%。

国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春表示，预计11月份固定资产投资同比增速稳定在5.7%。房地产投资方面，“土地库存向商品房库存转化”的逻辑将持续。基建投资方面，10月份新增专项债基本发行完毕，10月份广口径基建增速回升0.7个点。预计11月份，随着专项债资金的到位，基建发力将显现。制造业投资方面，年初至今增速较为强劲，而细分其投资增速增加较快的行业，多为环保敏感性行业，这些行业的投资增速大多来自于环保设备的升级和更换。在短期内，这一驱动因素或还将持续。不过在2019年，随着环保设备升级的完成及制造业企业利润增速的下滑，制造业投资增速或将承压。综上，预计1月份至11月份整体固定资产投资增速将稳定在5.7%。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，预计11月份工业增加值同比增长6.0%，固定资产投资累计同比增长5.8%，社会消费品零售总额同比增长9.0%。环保限产的放松有利于冬季高耗能行业生产形势的相对稳定，或许可以相对减缓出口旺季结束对工业增速的拖累。近期投资项目似有增速迹象，但是稳增长政策在内外约束仍不具备大规模发力的可能性，预计投资形势仅能延续边际改善的趋势。

海通证券宏观债券研究员姜超则认为，11月份41城地产销量同比增速0.1%，较10月份回升，其中一二线城市销量增速回升，但三四线城市销量增速仍处低位。棚改货币化效应减退对三四线城市房地产销售的负面影响持续，地产销售回款减缓对地产投资影响开始显现。10月份基建投资止跌反弹，基建补短板政策开始发力，但是受限于政府隐性债务约束，未来基建投资反弹幅度有限。受前期工业利润回升带动，近几个月制造业投资持续反弹，但工业企业利润已经回落，未来利润下滑对投资的拖累将逐步出现。预计11月固定资产投资继续回落至5.6%。（本报记者 苏诗钰）

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