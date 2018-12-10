原标题：政策多维度施力助推经济高质量发展

昨日国家统计局发布的11月份CPI、PPI数据显示，环比下降，同比涨幅均有回落。结合之前几天面世的PMI和进出口数据来看，总体状况不能算理想。

不过，除了非洲猪瘟这一作用因素目前尚不算明朗，进入12月份以来，前期影响因素正在发生一些有利的变化。

首先，G20峰会取得积极进展，在中美贸易摩擦面临进一步升级的关头，中美元首共同踩下刹车，停止加征新的关税，这为中美关系指明方向，大大降低了宏观经济政策决策和操作的压力，为决策者对宏观经济政策效果的观察与调整赢得了时间，或可更专注于疏通政策传导路径。随着消息面世应声而涨的人民币汇率也表明了这一基本面改善的重要作用。而人民币汇率的稳定对进出口意义重大。

其次，在上周举行的OPEC+停产协议达成，主要产油国已同意每天减产120万桶原油，明确了市场预期。虽然，这一消息促使国际油价跳涨，但在尾盘，原油价格却仍然回吐了日内近半涨幅。多数分析认为，虽然减产的达成有助于暂时避免油市供给过剩状况进一步恶化，但对于美国与加拿大这样未参与减产的石油主产国，限产令并无约束力，而卡塔尔带头退群也将影响协议效力，意味着油价长期下行压力或仍然存在。倘如此，这将有助于CPI、PPI低位运行，减少输入性因素影响。同时，也为宏观经济政策基调的稳定性和一致性创造条件。

再次，在中美贸易摩擦被按下暂停键的背景下，一些增量政策的效果释放值得期待。一方面是民企纾困政策渐次落地，这一个多月来，围绕支持民营经济，中央召开了罕见高规格的民营企业座谈会，给民营企业家吃下“定心丸”，纾困民营企业，从政策、措施到产品、资金源源不断。随着时间的推移，相关效果将从民营企业所在的各个行业层面逐步显现。另一方面，随着财政政策既定的积极措施实施，不论是个税改革政策红利对百姓消费的刺激，还是增值税、出口退税改革的深入推进，以及营商环境改善措施的推进，都将对相关行业企业形成实质利好，并逐渐转化为向好的经济数据呈现出来。

风物长宜放眼量。试想，随着宏观经济政策稳定有效落地，减税降费和资金支持组合施力，加上营商环境的改善，政策传导路径的畅通，将进一步激活内生动力，助推经济高质量发展，数据层面暂时的不理想将逐渐改善。

(责编：朱江、杨曦)