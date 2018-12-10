国税总局：明日起广西实施境外旅客购物离境退税政策

人民网北京12月10日电 据国税总局官方网站消息，自2018年12月11日起，广西壮族自治区实施境外旅客购物离境退税政策。

广西壮族自治区人民政府根据《财政部关于实施境外旅客购物离境退税政策的公告》（财政部公告2015年第3号）、《海关总署关于境外旅客购物离境退税业务海关监管规定的公告》（海关总署公告2015年第25号）和《国家税务总局关于发布<境外旅客购物离境退税管理办法（试行）>的公告》（国家税务总局公告2015年第41号）有关规定，就其境外旅客购物离境退税政策实施方案向财政部、海关总署和国家税务总局申请备案，经审核，予以备案。

广西壮族自治区自2018年12月11日起，按上述公告规定实施境外旅客购物离境退税政策。

(责编：李楠桦、仝宗莉)