原标题：北京政务服务中心不搬副中心

新组建的市政务服务管理局昨天上午首次召开新闻发布会，会上透露，包括北京市政务服务中心在内的所有直接为企业、市民提供服务的各级各类政务大厅、办事窗口都不迁入“副中心”。不仅不搬迁，还将增加服务内容。此外，本市的政府网站已经精简整合至82家。

元旦起综合窗口一窗受理不同办事需求

近期本市部分党政机关将陆续迁入城市副中心，机关单位搬得远了，企业、市民找政府办事会不会不方便？市政府副秘书长、市政务服务管理局局长王军介绍，市委、市政府在机构搬迁中早有考虑，包括北京市政务服务中心在内的所有直接为企业、市民提供服务的各级各类政务大厅、办事窗口都不迁入“副中心”。不仅不搬迁，还将增加服务内容。

明年元旦起，位于六里桥的市政务服务中心正式实施“前台综合受理、后台分类审批、窗口统一出件”的“一窗”综合受理模式，不再“按部门设窗”，企业、市民可通过任一窗口直接“找政府”。此外，市政务服务管理局正在进行“一门、一窗、一网、一号、一端”一体化建设，推出多项便民举措，未来企业、市民办事将更方便、更快捷、更智能。王军介绍，以前线下窗口、网上办事、政务热线、移动端，这些不同的办事渠道由不同部门负责，答复的标准等都不一致，会给群众办事带来不便，部门间协调也有一定滞后性，今后，市政务服务管理局将统一处理这方面事务，不同的办事渠道之间形成统一的标准，实现一体化。

市区两级网上办事率均超九成

会上介绍，为了解决企业、群众办事跑多个部门的问题，市政务服务管理局将分散在各部门的事项集中到政务服务大厅，让这里成为“一站式”办理平台。目前，市、区、乡镇（街道）、村（社区）四级全部建立了本级政务服务中心或服务站点，实现了政务服务体系建设全覆盖，为办事企业、群众提供就近办理服务。截至目前，市级事项已基本集中进驻市政务服务中心。从各区情况看，集中进驻各区政务服务中心和专业大厅事项数已达到区级事项总数的70%。今后，将有更多的事项集中到这“一门”中。

为推进“互联网+政务服务”，让企业、市民办事像“网购”一样方便，市委、市政府下决心优化营商环境，要求推动“一网通办”年底前实现“双90%”，即市、区两级网上可办率都要达到90%以上。目前，市、区两级网上可办率都超过了90%。

据介绍，新版的“网上政务服务大厅”近期正式上线，网站在“方便用户、提升体验”方面进行了大幅改进，比如推出更方便的主题服务，其中，个人主题服务48项，包括生育收养、住房保障、就业创业、户籍办理等；企业主题服务52项，包括资质认证、设立变更、年检年审、税收财政等。申请人可在网上自主选择邮寄服务，减少跑腿次数。为解决网上办事反复注册、多次登录问题，24个部门63个系统与市政务服务网完成了单点登录对接，实现了“一次登录、全网通办”。

北京市政府网站精简整合到82家

据市政务服务管理局相关负责人介绍，原来，全市各级各类政府热线很多，群众诉求反映不便，诉求办理效率也不高，今后将依托市政府服务热线12345整合全市政府服务热线资源，力争“诉求响应，一号对外”，16条待整合热线中，10条热线将于年底前完成整合，11家市级公共服务企业热线已实现“一键转接”和“溢出承接”功能。北京市政府办公厅在去年年底出台《关于贯彻落实〈政府网站发展指引〉的实施意见》，提出政府网站进行精简整合，要求实现“一区一网、一部门一网”。

北京市政务服务管理局相关负责人昨天上午回应北京青年报记者提问时表示，本市政府网站目前从1000多个整合精简至82个，已完成整合任务。下一步，将在“减法”基础上做好“加法”，提升政府网站服务能力，打造亲民便民的一体化网上政府。

文/本报记者 李泽伟

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东城区政务服务中心增24小时自助区

本月初，东城区政务服务中心历经6个多月的装修改造后全新亮相。该中心1、2、3、5层为对外办公区域，面积由3130平方米扩大至6560平方米。改造后，除专业大厅外，东城区38个部门的717个事项进驻中心大厅，相比改造前增加部门18个，新增事项410项，增加窗口13个。整个大厅实现无声叫号，新增咖啡机、图书角等服务区以提升办事舒适度，此外，还率先在全市增设24小时自助服务区，可实现全天候提供政务服务。

北京青年报记者在现场看到，新大厅内窗明几净，延续了原有现代简约的建筑风格。不同于以往嘈杂的环境，装修提升后整个服务大厅显得十分安静。据东城区政务服务管理办公室主任关波介绍，目前中心内通过科技手段，采用“一号”通办的方式实现统一取号、无声叫号、短信提醒、过时补号。“办理业务时，市民进门后在取号机取号，号牌上会显示具体业务办理楼层和窗口。除了查看大厅的滚动大屏幕之外，手机上还会收到短信提示，真正实现‘无声大厅’。”

关波介绍，以往群众需要在取号机里面针对不同的部门、不同的事项，分楼层进行办事选择取号，准确率既低又繁琐，现在充分结合“进一门”综合受理的特点，中心优化了取号流程，将717个事项整合成15大类，在群众进门后只需要进行简单的操作，直接办理取号，就可到办事窗口进行等待办理。

北青报记者发现，优化升级后的政务服务中心取消传统按部门、按单一事项内容设置窗口的办事方式，推行政务服务事项清单化、标准化，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，按业务关联度全部纳入综合窗口，实现中心综合受理窗口达到100%。

据悉，中心工作日办公时间为上午9时至下午5时。不过，该中心特别开辟了目前全市首个政务服务24小时自助服务区，创新推出“全年无休”的自助服务，实现7天×24小时提供不间断的政务服务。

文/本报记者 蒋若静 摄影/本报记者 魏彤

(责编：朱江、杨曦)