遇严重醉酒乘客 滴滴司机可取消订单

为有效避免因醉酒引发的司乘纠纷，降低安全隐患，自12月10日起，滴滴率先在深圳快车、优享业务线试行“乘客醉酒乘车”规则。
在最新版滴滴车主APP中，北京青年报记者看到，客户端增加了与“乘客醉酒”相关的报备、申请取消、收取洗车费等处理机制与功能。未来，该规则将根据司乘反馈意见，逐步在更多的城市推广。
滴滴发布醉酒乘车规则
因乘客醉酒，滴滴等网约车平台司乘纠纷多发。昨天，滴滴出行宣布在深圳试行“乘客醉酒乘车”规则，以此减少因醉酒引起的司乘纠纷。未来，滴滴将根据司乘反馈，逐步在更多的城市推广。
据介绍，行程开始前，若司机判断乘客可能会危害行程安全，可申请无责取消订单；行程进行中，如乘客出现威胁行程安全的行为，司机有权终止服务；送达目的地后，如乘客出现熟睡不起，不愿下车等情况，司机可上报平台协同处理。
滴滴相关负责人表示，司机“申请取消”与“报备”必须通过滴滴车主APP进行。滴滴车主APP内提供了相关课件，供还未熟悉这两项功能的司机了解与学习。
此外，所有司机报备的乘客醉酒信息，后续将被用于相关纠纷判责。未来，平台将针对司机报备的“乘客醉酒”订单不断完善相应安全策略，进一步满足司乘在醉酒场景下的安全出行需求。滴滴再度提醒广大乘客，及时查阅“安全须知”提前了解滴滴网约车的安全功能和措施。
醉酒乘客呕吐 须支付洗车费
北青报记者了解到，最新版滴滴车主APP增加了与“乘客醉酒”相关的报备、申请取消、收取洗车费等处理机制与功能，以更好地协助司机应对突发情况，保障司乘出行安全。
行程进行中，如醉酒乘客出现抢夺方向盘、谩骂、殴打司机等威胁行程安全的行为，司机有权终止行程，并将乘客送至附近派出所；如醉酒乘客未出现威胁行程安全的行为，司机须将乘客送达目的地；如醉酒乘客呕吐在车内或车身上，则需支付司机洗车费，费用规则可在洗车费确认页面查询。
滴滴倡导清醒人员陪同醉酒乘客
滴滴平台数据显示，每天共收到超3万次与醉酒乘客乘车相关的司机投诉，因醉酒引发的司乘纠纷数量日益增多。有些纠纷里面，甚至暴露出严重的安全隐患。
据了解，滴滴曾在11月2日通过公众评议会邀请社会各界讨论“司机能否拒载独自乘车的醉酒乘客”，一周时间，共有26.9万网友参与讨论，其中86%的人认为司机可以拒载，14%的人认为司机不能拒载。同时也有部分用户提出，希望滴滴能够完善产品、规则，为醉酒乘客提供安全可靠的出行服务。
在充分考虑醉酒乘客出行需求的基础上，经滴滴安全监督顾问委员会、产品委员会及平台治理部共同讨论，借鉴公众建议，参考传统出租车行业的相关规定，最终新增的“乘客醉酒乘车”规则倡导“醉酒乘客乘车需清醒人员陪同”等规章规范。
文/本报记者 刘珜
从蒸汽机车到“复兴号” 这位火车司机26年考了8本驾照 北京机务段动车组运用车间高铁司机韩军甲站在“复兴号”前敬礼（人民网记者 李楠桦摄） 人民网北京12月3日电（李楠桦、杨曦）今年45岁的韩军甲是北京机务段动车组运用车间高铁司机，他1992年参加工作，从蒸汽机车学员、司炉、副司机开始，到现…【详细】
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】