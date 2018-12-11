原标题：遇严重醉酒乘客 滴滴司机可取消订单

为有效避免因醉酒引发的司乘纠纷，降低安全隐患，自12月10日起，滴滴率先在深圳快车、优享业务线试行“乘客醉酒乘车”规则。

在最新版滴滴车主APP中，北京青年报记者看到，客户端增加了与“乘客醉酒”相关的报备、申请取消、收取洗车费等处理机制与功能。未来，该规则将根据司乘反馈意见，逐步在更多的城市推广。

滴滴发布醉酒乘车规则

因乘客醉酒，滴滴等网约车平台司乘纠纷多发。昨天，滴滴出行宣布在深圳试行“乘客醉酒乘车”规则，以此减少因醉酒引起的司乘纠纷。未来，滴滴将根据司乘反馈，逐步在更多的城市推广。

据介绍，行程开始前，若司机判断乘客可能会危害行程安全，可申请无责取消订单；行程进行中，如乘客出现威胁行程安全的行为，司机有权终止服务；送达目的地后，如乘客出现熟睡不起，不愿下车等情况，司机可上报平台协同处理。

滴滴相关负责人表示，司机“申请取消”与“报备”必须通过滴滴车主APP进行。滴滴车主APP内提供了相关课件，供还未熟悉这两项功能的司机了解与学习。

此外，所有司机报备的乘客醉酒信息，后续将被用于相关纠纷判责。未来，平台将针对司机报备的“乘客醉酒”订单不断完善相应安全策略，进一步满足司乘在醉酒场景下的安全出行需求。滴滴再度提醒广大乘客，及时查阅“安全须知”提前了解滴滴网约车的安全功能和措施。

醉酒乘客呕吐 须支付洗车费

北青报记者了解到，最新版滴滴车主APP增加了与“乘客醉酒”相关的报备、申请取消、收取洗车费等处理机制与功能，以更好地协助司机应对突发情况，保障司乘出行安全。

行程进行中，如醉酒乘客出现抢夺方向盘、谩骂、殴打司机等威胁行程安全的行为，司机有权终止行程，并将乘客送至附近派出所；如醉酒乘客未出现威胁行程安全的行为，司机须将乘客送达目的地；如醉酒乘客呕吐在车内或车身上，则需支付司机洗车费，费用规则可在洗车费确认页面查询。

滴滴倡导清醒人员陪同醉酒乘客

滴滴平台数据显示，每天共收到超3万次与醉酒乘客乘车相关的司机投诉，因醉酒引发的司乘纠纷数量日益增多。有些纠纷里面，甚至暴露出严重的安全隐患。

据了解，滴滴曾在11月2日通过公众评议会邀请社会各界讨论“司机能否拒载独自乘车的醉酒乘客”，一周时间，共有26.9万网友参与讨论，其中86%的人认为司机可以拒载，14%的人认为司机不能拒载。同时也有部分用户提出，希望滴滴能够完善产品、规则，为醉酒乘客提供安全可靠的出行服务。

在充分考虑醉酒乘客出行需求的基础上，经滴滴安全监督顾问委员会、产品委员会及平台治理部共同讨论，借鉴公众建议，参考传统出租车行业的相关规定，最终新增的“乘客醉酒乘车”规则倡导“醉酒乘客乘车需清醒人员陪同”等规章规范。

文/本报记者 刘珜

(责编：朱江、杨曦)