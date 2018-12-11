上课吸烟 中国传媒大学兼职教授道歉

昨日，网上有消息称，中国传媒大学一客座教授在课堂上吸烟。随后，涉事教师王某通过其个人微博发布道歉声明并表示将戒烟。中国传媒大学通报称，王某的行为违反了《北京市控制吸烟条例》相关规定，有违师德。学校对此高度重视，严肃处理。北京青年报记者获悉，王某已主动提出辞去兼职教授。
网曝高校教师课上吸烟
近日，一段视频显示，在一间教室内，一老师手拿香烟正在讲课。有网友称，视频中授课教师系王老师，为中国传媒大学客座教授。有网友认为，该教师作为北京高校的教师，其在室内吸烟的行为违反《北京市控制吸烟条例》。
一位中国传媒大学学生告诉北京青年报记者，王老师所授课程为媒介实务。上课前，王老师会告知学生自己吸烟，且表示以讲台为界，如果学生有想吸烟的可以一起上来抽。这位同学表示，整节课程下来，王老师确实一根接一根连着抽，但上课时并没有学生当面向王老师表示不满。
虽然在教室抽烟的行为不妥，但这位同学对王老师的业务水平表示认可，称其课程“满满的干货，没有幻灯片没有视频，全程都是他一个人讲”。
本人致歉并辞去传媒大学兼职教授
资料显示，王老师毕业于北京广播学院（中国传媒大学前身），系电视台策划人，曾任知名电视栏目制片人，自2001年开始，受聘担任中国传媒大学电视与新闻学院客座教授，为研究生、本科生以及进修生主讲《电视新闻编辑业务》和《电视栏目策划》等课程。
昨日下午，王老师通过其个人微博发布一则道歉声明。王老师在声明中称，“公众场合抽烟是不对的，我在课堂上抽烟更是不对的。我没有顾忌到同学们的感受，没有考虑到被动吸二手烟可能会给同学们造成影响。”
王老师称，大家的批评让他感到深深的内疚和自责，并借此向同学们、向大家表示诚挚道歉。王老师还在声明中称，家人劝他戒烟很多年，但他一直未能戒除，感谢公众让他痛下决心戒烟，自己将从“抽烟不讲课、讲课不抽烟"做起。
中国传媒大学随后通报称，涉事教师王某已通过其个人微博发表致歉，并主动提出辞去兼职教授。
学校：违反北京控烟条例将严肃处理
10日下午，中国传媒大学在其官微发声明称，学校注意到网络上有关于学校兼职教授王某在课堂抽烟的视频。中国传媒大学表示，课堂是神圣的，王某的行为违反了《北京市控制吸烟条例》相关规定，有违师德。学校对此高度重视，严肃处理。
为进一步提高首都精神文明建设，2015年6月1日，《北京市控制吸烟条例》正式实施。条例明确规定，室内全面禁烟，如果在禁止吸烟场所和区域抽烟，按条例规定，将被处以最高200元罚款。
中国传媒大学表示，学校将进一步加强师德师风建设，严格课堂管理和监督，感谢广大同学及社会各界对学校工作的监督与批评。
文/本报记者 李涛 实习生 张月朦 李素云
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