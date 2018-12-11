原标题：北京开始试点手机号异地销户

针对用户反映的手机卡异地销户难问题，工信部日前回复媒体表示，已要求三大运营商2019年1月1日起，在全国正式提供手机号异地销户服务。

一段时间来，手机号异地销户难一直是令不少手机用户头疼的问题。昨日，北京青年报记者就目前异地手机号销户手续分别咨询北京运营商发现，目前北京地区已有运营商可以提供异地销号服务。

北京移动、北京电信用户可到营业厅办理

昨天，北青报记者分别致电三大运营商。北京移动客服人员表示，可携带身份证、服务密码，至北京移动营业厅办理。北京电信也表示，携带本人身份证，至电信直营营业厅即可办理。北京联通客服则表示，办理手机号销户事宜目前仍需咨询归属地。不过，另有联通工作人员表示，可尝试登录中国联通“手机营业厅”APP，通过网上可实现异地销号。

异地销户为何难推行

一直以来，不少用户对运营商异地补卡和销号流程提出意见表示，手机卡丢失或停用后，需要返回原办卡地补卡、销号，有诸多不便。

据了解，手机号销户流程此前比较复杂，通常必须由机主本人持身份证原件回号码归属省份办理，或将本人身份证原件和委托授权书寄送给异地亲友，由亲友前往相应营业厅办理。

有业内人士表示，异地销户既涉及用户与归属省公司、业务办理省公司之间的权利、义务转移,又涉及用户退费、异地交费、省际结算、异地发票退回和开具、工单流转、人员培训等问题,业务实现较为复杂。特别是对于靓号、终端、融合产品等合约计划用户,须先解除合约才能办理销户,而各地合约计划内容差异较大,解约所涉及的违约金规则各不相同,要保证异地销户用户的权益,需要花费时间及投入人力、物力,做大量复杂、细致的工作。

此外也有分析认为，关系到运营商“离网用户数”的考核压力，也是此前造成异地销户难的部分原因。

三大运营商已积极研究解决方案

工信部近日对此回复媒体表示，高度重视用户反映的手机卡异地销户难问题，要求三家基础电信企业2019年1月1日起在全国正式提供手机号异地销户服务。

信息显示，今年9月份，中国移动表示，去年已在自有营业厅提供线下异地补卡服务，部分合作营业厅因不具备条件，暂不提供异地补卡。目前正和政府主管部门沟通，争取实现线上换卡补卡。

中国联通表示，力争在年底前推出自有营业厅异地销号业务。中国电信表示，今年10月1日起试运行异地补卡业务，明年1月1日起向所有用户开放。

另据了解,目前部分地区的运营商正在逐步试点开设手机号异地销户业务。中国移动、中国电信部分营业厅已可以代用户申请办理异地销户,但不能当场办理,仍需要等待数天。

文/本报记者 任笑元

(责编：朱江、杨曦)