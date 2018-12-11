原标题：30家房企前11月销售额平均涨三成

长江商报消息本报讯（记者 黄聪）昨日，中原地产研究中心发布的数据显示，截至目前，已公布今年前11个月销售业绩的30家房企合计销售金额达4.48万亿元，平均同比上涨33.2%。相比年初标杆房企销售额超过六成的增长速度，前11个月，房企销售脚步已出现明显放缓。

中原地产首席分析师张大伟指出，与去年各大房企业绩普涨相比，2018年房企销售额增速放缓，特别是龙头房企，业绩增长明显变慢。

数据显示，在已经发布销售业绩的30家房企中，前11个月，销售额高出千亿元房企有14家，中国恒大、万科、碧桂园三家房企销售额依然居于前三位。其中，万科累计实现合同销售金额5439.5亿元，同比增长约16.32%；中国恒大累计合约销售金额约5352.1亿元，同比增长13.78%；碧桂园实现归属公司股东权益的合同销售额约4897.4亿元，同比增长29.52%。而2017年，万科、恒大的销售额同比增速均超过三成，碧桂园更是接近八成。

克而瑞研究中心日前宣布的百强房企业绩陈述同样反映出这一趋势。2018年下半年以来，在政策调控常态化、市场预期下滑的配景下，百强房企销售减速明明。11月以来，固然房企项目努力入市，推案量大幅增加，但去化率表示普遍不及预期，原本房企期望依靠加大供给带来年尾反弹，实现难度很大。

11月份，百强房企单月业绩的同比增速仍进一步放缓，从7月58.1%的高位大幅回落至24.5%。克而瑞研究中心阐明称，本年最后1个月，各大房企之间的竞争会越发剧烈。

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