原标题：11月份北京市场肉价 仍在近5年同期最低点运行

■本报记者 桂小笋

猪肉价格的波动，曾让养殖企业在过去的数年间感受到了“风口”的疯狂和无情，而新发地最新发布的研报来看，11月份，北京市场整体肉价，仍处在近5年同期的最低点。

研报显示，11月份，新发地市场白条猪批发平均价走势基本上保持平稳，月内价格出现一些波动，波动的幅度都很小，没有表现出带有趋势性的变化。“11月份，北京市场上销售的白条猪几乎全部来自河北，特别是批发市场，销售的白条猪全部来自河北。仍然是北京的屠宰厂派员到河北的定点屠宰厂按照北京的标准屠宰再以北京的屠宰厂名义进入批发市场销售。新发地市场在9月份至11月份，相继与几家河北的屠宰厂签约，这部分屠宰厂是以自己的名义进场销售的。由于河北的毛猪价格相对较低，北京的白条猪价格相对较高，屠宰厂销售白条猪盈利空间较大，屠宰厂的屠宰量明显增加，导致11月份白条猪的日均上市量环比、同比的增幅均在10%左右。”研报显示。

研报同时提及，9月份以后，由于北京毛猪的自给率比较低，在毛猪活体运输受到严重制约以后，外地的毛猪不能进京，北京的屠宰厂面临着无猪可宰的窘境，有的屠宰厂索性进入歇业状态。北京的白条猪供应几乎全部依赖河北，仅仅河北凭借一省之力就可以保障北京市场的供应，可见河北毛猪产能之充足。如果其他地方的白条猪能够进京，很可能就会暴露出毛猪的产能不仅充足而且还是有些过剩基本面。

批发情况来看，今年3月份以后，白条猪批发的月度加权平均价下降到近5年同期的最低点以后，只有9月份的价格回升到近5年同期的第2低点，10月份重新回落到最低点以后，11月份的肉价仍然在近5年同期的最低点运行。

“肉价长时间在低位徘徊，短时间内难以看到起色。”研报提示。

(责编：杨曦、仝宗莉)