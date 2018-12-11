原标题：世界最大跨度铁路拱桥顺利合龙

12月10日，大瑞铁路怒江四线特大桥钢桁拱合龙。 当日，云南大理至瑞丽铁路全线重点控制性工程——怒江四线特大桥钢桁拱顺利合龙，标志着我国“一带一路”中缅国际铁路通道建设取得重大进展。大桥主跨为单跨达490米的钢桁拱，一跨飞越怒江天堑，是目前世界上铁路拱桥的最大跨度。 新华社发

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