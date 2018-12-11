原标题：三年来央行首次32交易日未开展逆回购

央行公开市场操作“空窗期”再次刷新纪录。12月10日，央行宣布不开展逆回购操作，这是央行连续第32个交易日未开展逆回购操作，也是2015年5月以来央行公开市场“休假”最长纪录。

不过“停摆”或将很快被打破，考虑到年末银行考核压力较大，市场流动性需求较高，叠加近期支付机构备付金集中交存间接回收银行间部分流动性，业内人士预计，央行或相机恢复公开市场操作，以增加逆回购或者MLF操作的方式进行对冲，从而保持流动性合理充裕。

自10月26日以来，央行公开市场操作就没有资金净投放，短期流动性投放几乎陷入停滞，尽管资金面保持了大体宽松，但货币市场利率已有所走高。上海银行间同业拆放利率（Shibor）方面，上周五除隔夜Shibor小幅下行0.2个基点之外，其他各期限Shibor全面上行，与国库定存期限匹配的1个月Shibor上行1.8个基点，自12月以来已累计上行12.7个基点。

央行连续未开展逆回购，业内人士认为这并不意味货币政策边际趋紧。联讯证券首席市场分析师康崇利表示，“锁短放长”可能是央行的一个政策倾向。因为银行间市场流动性充裕，但实体经济融资依旧困难。“逆回购操作通常用于解决短期的资金问题，短期宽松的资金也容易流入房地产和融资平台而不是实体经济，所以央行可能此次在暂停逆回购操作观望市场数日后选择进行降准，为市场提供长期流动性，以达到更好支持实体经济的目的。”他表示。

净投放停滞同时，央行支付结算司近期发文要求支付机构撤销开立在银行的客户备付金账户也引发关注。业内人士认为，此举也在一定程度上压缩了流动性。

中信证券固收首席分析师明明表示，理论上而言，存放在银行的备付金除去存款准备金外，余下的存款可以形成超额准备金或者进行货币派生，而备付金集中交存央行后相当于回收了银行间的部分流动性。

“考虑到目前集中交存工作已经步入尾声，且月均新增交存规模约为1237亿，整体影响可控。”明明进一步指出，年末银行考核压力较大，市场流动性需求较高，而央行近期对流动性的管理更加精细，预计央行或以增加逆回购或者MLF操作的方式进行对冲。

东方金诚首席宏观分析师王青也认为，年末资金面扰动因素明显增加，易于造成市场流动性紧张，预计央行会相机恢复逆回购等公开市场操作，削峰填谷。

(责编：朱江、仝宗莉)