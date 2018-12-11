原标题：中核集团完成尼日利亚微堆低浓化项目

中核集团近日公布，中核集团已完成尼日利亚微堆低浓化项目。

据中核集团有关负责人介绍，这是继加纳微堆成功低浓化改造后，中核集团再次发力，为减少并最终消除民用高浓铀燃料做出贡献。

他介绍，微堆低浓化是在不改变堆芯尺寸的情况下，将高浓铀组件换成低浓铀组件。改造后的微堆可以满足原微堆的所有功能，同时固有安全性能更好，燃料使用寿命更长。

上世纪90年代，在国际原子能机构框架下，中核集团帮助加纳、尼日利亚等国建造了微堆，用于支持核科学研究和人才培养。随着国际社会减少并最终消除民用高浓铀燃料的安全发展趋势，微堆低浓化改造工作逐渐在国际范围内开展起来。

2017年，中国第一次同国际原子能机构、美国、俄罗斯等相关国家和国际组织共同完成了加纳微堆低浓化改造工作。随后即启动了尼日利亚微堆低浓化改造工作。

今年10月20日，中核集团向尼日利亚出口低浓铀新燃料；11月27日，使用低浓铀燃料的尼日利亚微堆达到满功率运行。

(责编：朱江、仝宗莉)