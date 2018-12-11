原标题：探访北京城市副中心行政办公区

从地铁6号线郝家府站B口或C口出来，焕然一新的运河东大街便映入眼帘。运河东大街的两侧，坐落着数栋错落有致的现代化建筑。这些办公楼不高，但看上去给人一种庄重、恢宏、大气的感觉。这个紧邻东六环的所在，便是北京城市副中心行政办公区。

近日，北京市扶贫支援办、北京市直机关工委、北京市保密局、共青团北京市委等部门迁入位于京杭大运河之畔的北京城市副中心行政办公区办公。这标志着北京城市副中心行政办公区正式启用。

运河东大街将整个行政办公区一分为二，北区为市政府，南区为市委、人大和政协。路面是刚铺的，交通指示灯是全新的，大楼前面还有一些家具正在卸车，空气中有时甚至还能闻到一丝丝装修的味道。记者到来的时候，仍有一些工人在进行园林绿化和桥梁道路方面的收尾工作，门口站岗的武警和大楼里部分亮着的灯光显示这里已经有北京四套班子的人在办公，只是还没有到车水马龙的地步。

北京城市副中心位于通州区潞城镇，规划总用地面积约155平方公里，其中行政办公区占地约6平方公里，建设规模约380万平方米。据悉，城市副中心行政办公区一期工程已基本具备入驻条件，近期部分市级部门将陆续迁入办公。

北京城市副中心行政办公区在设计方面，体现出浓浓的“中国风”和“园林风”。记者看到，行政办公区不设围墙，被清水环绕，有凉亭，有步道，有小桥，再往南一点，便是大运河森林公园，视线敞亮，风景绝佳。时值冬季，走在行政办公区，仍然能感觉到绿意。

行政办公区周围仍有大片工地，依然可见忙碌建设的场景。按照规划，未来，行政办公区将面向市民最大限度开放公共活动区域，并建设停车设施、文化设施、体育设施、会议中心、图书馆、博物馆、文化活动广场等。

北京市委书记蔡奇近日在通州调研时说，行政办公区一期要完善配套服务功能，二期要抓紧推进。并以此为牵引，带动中心城区相关功能和人口向城市副中心疏解转移。

根据新版北京城市总体规划，北京城市副中心为北京新两翼中的一翼，将“着力打造国际一流的和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区和京津冀区域协同发展示范区”。

截至目前，有一批中小学名校已经或准备在通州建分校，比如人大附中、北京二中、北京五中、景山学校、史家小学等；还有一批三甲医院已经或即将在通州设立院区，比如友谊医院、东直门医院、安贞医院、首都儿科研究所等。

通州区区长赵磊近日透露，2017年和2018年，北京市委、市政府共安排城市副中心重大工程近500项，投资超过2000亿元。未来三年，城市副中心计划实施项目1000余个，计划总投资超过万亿元，聚焦基础设施、城市管理、公共服务、生态环境等重点领域。

“北京城市副中心行政办公区启用，自然是一个好消息，疏解非首都职能，缓解‘大城市病’，政府就应该起带头作用。希望今后城市副中心各方面的建设步伐能够加快一些，包括交通、环境、教育、医疗等，让一些宏伟的蓝图尽早转化为实实在在的利好，让生活更美好。”家住通州的上班族殷女士说。

(责编：朱江、仝宗莉)