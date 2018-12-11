原标题：北京：违规转租转借公租房五年内不能再申请

记者近日从北京市住房和城乡建设委了解到，《关于进一步加强公共租赁住房转租、转借行为监督管理工作的通知》已于近日正式发布。根据新规，违规转租转借公租房的家庭，5年内不允许再次申请公共租赁住房（含市场租房补贴）及共有产权住房。

北京市制定的公租房违规转租转借查处标准，是依据《公共租赁住房管理办法》（住房和城乡建设部令第11号）等有关规定作出的行政处理决定，处罚内容包括取消家庭各类保障房资格，停止发放租金补贴，退回承租住房，并按有关规定处以罚款和追缴违法所得等。

在此基础上，北京市还要求各区住房保障部门，应将违规家庭的信息记入不良信息档案，自取消资格决定作出之日起，5年内不允许该家庭再次申请公共租赁住房（含市场租房补贴）及共有产权住房。5年后再次申请且取得备案资格的，应以市场租房补贴方式保障为主。同时，考虑到违规转租转借家庭大多属于低收入住房困难家庭，按照国家社会救助的相关政策精神，5年后仍应给予一定方式的保障。

此外，北京市还将加快建立完善各部门间信用信息共享制度，有关转租、转借等违法违规使用公租房的信息，按照国家及本市相关规定抄送相关部门和单位，对相关责任主体实施联合惩戒。也就是说，承租家庭的一次转租、转借行为，将可能为其家庭成员日后的很多行为带来影响。

(责编：朱江、仝宗莉)