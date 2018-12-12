梦想与现实转承，努力与拼搏接续。在改革开放40周年的重要历史节点，在全面建成小康社会的决胜阶段，华润迎来80华诞。

经历过岁月激荡，看得见茁壮成长。从1938年在香港成立时仅有3人的小商号“联和行”，发展到今天稳居世界500强前列、拥有员工40余万人、总资产超万亿元的多元化大型企业集团，成为稳增长和不断壮大国家实力的重要力量，华润用苦干与实干写下了光荣与梦想。

与国家风雨同路，与时代命运与共。80年来，华润之所以能造就传奇，最关键、最重要的就是在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展，作为中国共产党这个中国近代以来最伟大的创业团队亲手创办的机构，华润永远用奋斗定义自己。

永不停歇再出征，永不懈怠再创业。无论是革命战争时期以贸易为掩护开展大量工作，还是新中国成立后作为贸易总代理架起与世界经济沟通的桥梁，再到改革开放后发挥促进国家对外开放的独特优势，华润始终在传承赓续红色基因中锻造企业生命力，在充当“改革试验田”中探索市场化经营机制，在满足人民日益增长的美好生活需要中实现企业价值，在执行光荣使命中服务党和国家工作大局，华润人永远在奋进中继承事业，在创新中光大事业。

奋斗，以身许国忠诚奉献

岁月峥嵘，大浪淘沙，唯有为民者能担当使命。

重温华润历史，波澜壮阔的奋斗画卷在眼前展开，铿锵雄浑的奋进乐章在耳畔萦回，可以深深感受到，凝聚在一代又一代华润人身上最为闪光的品格，就是以身许国忠诚奉献。

忠诚奉献，有着矢志不渝的坚持。抗日战争时期，华润的前身“联和行”作为党的地下秘密交通站，以贸易为掩护，积极为抗日根据地筹措经费；参与党在香港领导的抗日募捐活动，保管捐赠物资；开展统一战线工作，并执行机密文件保管传递、机要交通、重要人士护送等任务；将捐赠物资和购置的医疗器械等，源源不断送往抗战前线。

忠诚奉献，有着坚定不移的执着。解放战争时期，“联和行”于1948年改组扩大为“华润公司”，千方百计突破封锁，打通了香港与解放区的贸易通道；采购了大量军需物资，有力地支援了三大战役、渡江战役；为解放区输送大量重要物资和经济干部，帮助解放后的城市平抑物价、稳定秩序、恢复生产等。

忠诚奉献，有着使命必达的勇毅。解放战争后期至新中国成立前夕，按照中央领导同志的指示，华润历尽艰险，分批将郭沫若、李济深、何香凝、沈钧儒等众多著名民主人士和文化名人及爱国华侨安全护送至解放区，他们随后前往当时的北平，参加第一届政治协商会议。

忠诚奉献，有着百折不挠的笃定。新中国成立后，华润逐渐成为我国各进出口公司的总代理，利用地处香港的有利条件，一方面为内地进口大批急需物资提供帮助，一方面大力出口创汇，并以贸易促外交。在华润的参与推动下，首届中国出口商品交易会于1957年在广州开幕，这就是后来举世闻名的广交会。

忠诚奉献，还有为香港运送鲜活冷冻商品开行“三趟快车”，还有从国外采购粮食运往国内，还有打破西方的经济封锁……

风雨多经人不老，关山初度路犹长。华润人始终听从党和国家的召唤，以奋斗报国，靠实干立功，在破冰启航的岁月里，为我国外贸经济发展做出了突出贡献，也镌刻下至今为人敬仰的传奇故事。

奋斗，勇立潮头敢于探索

时代潮流，浩浩荡荡，唯有弄潮儿能勇立潮头。

当时间的列车驶入1978年，神州大地迈开了气壮山河的新步伐。而这对华润却是一个巨大的考验：曾经的“总代理”地位不复存在，代理出口的商品交还给了各省区市，进口的商品也不一定需要继续由华润代理经香港转口了。然而，华润人的奋斗精神总能将挑战化为机遇。

真帮实扶显大气。虽然外贸体制改革后，各省区市的外贸同仁就成了“抢饭碗”的“对手”，但华润专门成立了省区市联络部，帮助各省区市代表到香港开办窗口公司，将经验毫无保留地传授，帮他们尽快熟悉和掌握国际贸易规则。

迎难而上有勇气。继续做代理贸易的路走不通了，华润不畏困难，开始谋求向自营贸易、实业化转型。为此，华润在香港投资经营设施、在内地发展货源基地、在海外设立贸易分支机构，大力发展内地商品直接转口业务。

敢为人先壮志气。1978年，在华润的首倡推动下，广东东莞太平手袋厂成为内地第一家“三来一补”企业（来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易），开启了香港制造业向内地产业转移的先河。随后，“三来一补”企业如雨后春笋般破土而出，为东南沿海经济腾飞播下种子。

蓬勃向上盈朝气。1983年，华润集团成立，建立了现代企业制度。华润开始探索实业化、多元化发展，在零售、地产、水泥、电力、啤酒等众多领域布棋落子，为日后快速发展奠定基础。

鼎新革故现锐气。1992年，华润拥有了第一家上市公司“华润创业”，开中资企业进军国际资本市场之先河。以此为起点，华润旗下多家公司陆续在香港上市。快速扩张带动了多元化经营，也暴露了业务庞杂、主业不清、风险积累的弊端。1996年，华润以壮士断腕的勇气启动了清理整顿和组织变革，至2000年，华润成功转型为一家多元化控股企业集团，并在这个过程中经受住了亚洲金融风暴的冲击。

春潮澎湃处，扬帆奋进时。华润与时间竞争、与困难对抗、与自己较量，直面前进中的考验，始终保持凌云志气、非凡勇气、蓬勃朝气、昂扬锐气，创造出无愧于时代、无愧于祖国、无愧于自己的荣光。

奋斗，改革再造跨越发展

历史车轮，滚滚向前，唯有奋进者能乘势而上。

进入新世纪，内地经济保持稳步高速增长，空前广阔的市场蕴藏着无限的商机。敏锐的华润，聚焦内地机遇，把准时代脉搏，主动转型改革再造，迎来了产业集群的聚变，实现了自身发展的跨越。

果决转身顺大势。机遇千载难逢，机遇稍纵即逝，机遇不仅是“机”更是“遇”，抓住了、用好了，才能顺势而为、乘势而上。华润果决转身，将“立足香港，背靠内地，面向世界”的布局调整为“立足香港，面向内地，走向世界”，顺应大势为华润跨越发展奠定了基础。

战略转型布大局。华润集团高层开展了9次战略研讨，群策群力之后确定了“建立主营行业领导地位”的总体战略，专注于民生领域，明确了“集团多元化，利润中心专业化”的发展定位，大力培育主营业务，一批下属企业迅速成长为行业引领者。华润雪花啤酒采用“蘑菇”式发展战略，逐步形成区域优势，终于折桂世界销量冠军；华润燃气确立了城市燃气运营商的战略定位，后来居上成为国内领先的城市燃气供应商；华润置地以“商业地产+住宅开发+增值服务”的商业模式作为差异化竞争战略，迅速跻身行业前列。

厚积薄发放大招。华润不断锤炼内功，增强核心竞争力。华润万家坚持“全国发展、区域领先、多业态协同”的发展战略，成长为国内规模领先的连锁超市企业；华润水泥构建以资源掌控、资源转化、资源分销和系统成本最低、区域市场领先的“3+2”发展战略，形成纵向一体化的生意模式，终成行业翘楚；华润医药以重组三九和华源为契机，以强大的并购整合能力和一体化的商业模式为驱动，发展为国内领先的综合医药企业。

管理创新下大力。华润对多元化企业的管理模式进行了深入的探索，开发出科学有效的集团管理体系、财务管理体系、人力资源发展模型等一批具有自身特色的管理工具，推动了管理创新，也为华润的持续健康发展注入了源源不断的生机和活力。华润电力以彭城发电厂为起点，控制上下游、一体化发展、低成本运转，成为国内目前效益顶尖的能源企业。

再造华润下大棋。2001年，华润明确了“再造一个华润”的目标，即以2001年为基数，用5年或更多一点时间，使主要业绩指标翻一番。2005年，“再造一个华润”的业绩指标提前完成。快马加鞭不停歇，华润又提出“再造一个新华润”目标，后来也顺利实现。

爬坡过坎不犹豫，中流击水不懈怠。2010年，成功实现“两次再造”的华润第一次入选《财富》杂志评选的“世界500强”。华润的战略转型取得成功，在啤酒、燃气、零售、医药、地产、电力等多个行业确立了领先地位，为向世界一流企业迈进奠定了坚实基础。

奋斗，不忘初心开创未来

未来空间，无限广阔，唯有创新者能持续领跑。

进入新时代，华润新一届领导班子审时度势，将华润的使命重新定位为“引领商业进步，共创美好生活”。“这与新时代我国社会主要矛盾‘人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾’紧密呼应，充分体现了华润鲜明的企业价值取向，体现了华润人的崇高追求。新时代是奋斗者的时代，在这个大有可为的历史机遇期，华润将不忘初心开创未来。”华润集团董事会的认识清醒而坚定。

奋进新时代，肩负“中央企业、驻港中资企业”双重角色的华润，在过去接续奋斗的基础上，将进一步调整角色定位，突出自身特色和优势，努力为“不平衡不充分”提供有效解决方案再立新功，为增强国有资本控制力、影响力、带动力和发展活力示范表率，在不断深化国企改革中引领高质量发展。

坚守初心，创新是保障。因循守旧不是不忘初心，固步僵化更不是不忘初心，在不断创新中跟上时代变革的步伐、踏上时代发展的节拍才能真正永葆初心。新时代，华润进一步将区域战略从“面向内地”调整为“依靠内地”，反映了华润积极响应国家号召、基于发展需要、坚定开启发展新篇章的决心。华润努力回报社会，履行社会责任，积极投身各种公益事业，并创造性地用10年时间建设十几座华润希望小镇，为企业参与乡村振兴战略做出有益探索与实践。

双擎驱动，创新是核心。强化实业引擎，实业是保障集团发展的原动力。目前，华润围绕民生行业将主营业务布局于资源掌控型和消费终端型产业，形成了七大战略业务单元、十七家一级利润中心，并在各自的领域不断巩固行业引领地位。提升资本引擎，资本是加快集团发展的驱动力。2016年以来，集团已批准成立的基金或以基金方式运作的投资公司共12个，加上依托华润大学建立的华润创新投资基金，基金总规模达到925亿元。

两翼助飞，创新是根本。华润积极参与“一带一路”建设，展开“全球化”之翼，全球化助力集团抓住两个市场、用好两种资源，成为集团业务开阔视野、广阔布局的翱翔之翼。构建“+互联网”之翼，“+互联网”助力集团各大产业的创新和重塑，是集团产业拥抱客户、改造业务的腾飞之翼。依托“华润通”平台，系统化、组织化地连接华润6000多家线下门店资源和6000多万忠实客户资源，实现线上线下的良性互动，更好地满足消费者需求。

如今的华润，紧紧抓住发展这个第一要务，广聚人才这个第一资源，激发创新这个第一动力，阔步走向具有全球竞争力的世界一流企业。

……

以守维成则成难继，因创兴业则业自达。任何一项事业都不能靠“守”来维系，必须靠不断的奋斗创业来发展。逆水行舟，不进则退，不断在实干中创造机遇，在奋进中续写历史，华润80年的光辉历程就是样本。

历史是未来的钥匙，时间是真理的挚友。80年探索、80年奋斗、80年积累，只有接续努力的奋斗者，才能成为时代的胜利者，在新的起点上继往开来再创辉煌，华润人心中更多了一份坚定自信，多了一份睿智从容。

梦想照亮前方路，初心激励脚下行。创新创造的天地无限广阔，击鼓催征的召唤一声紧似一声，在前进的征途中，回望华润80周年，遥望百年华润，心中激荡起使命的召唤、奋斗的激情。在新时代的号角中，华润将风雨无阻风雨兼程，永远用奋斗定义自己，不负时代的馈赠，不负历史的青睐。

《 人民日报 》（ 2018年12月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)