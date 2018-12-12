新增人民币贷款一点二五万亿

本报北京12月11日电 （记者葛孟超）中国人民银行11日发布的数据显示，11月，人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元。
央行数据显示，11月新增的人民币贷款，分部门看，住户部门贷款增加6560亿元，其中，短期贷款增加2169亿元，中长期贷款增加4391亿元。
社会融资规模方面，数据显示，11月，社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少3948亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.23万亿元，同比多增874亿元。11月末，社会融资规模存量为199.3万亿元，同比增长9.9%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为133.76万亿元，同比增长12.9%。
货币供应量方面，数据显示，11月末，广义货币（M2）余额181.32万亿元，同比增长8%，增速与上月末持平；狭义货币（M1）余额54.35万亿元，同比增长1.5%，增速分别比上月末和上年同期低1.2个和11.2个百分点。当月净投放现金457亿元。
民生银行首席研究员温彬认为，M1和M2增速负剪刀差持续扩大，反映投融资市场仍不活跃，实体经济流动性趋紧，货币政策传导渠道有待进一步畅通。从11月新增人民币贷款数据看，在国家政策持续发力支持民营经济发展的背景下，信贷对实体经济支持力度不断增强。
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