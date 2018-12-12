前11月新能源汽车产销保持稳步增长

本报北京12月11日电 （记者王政）中国汽车工业协会最新统计显示，今年1—11月我国新能源汽车产销分别完成105.35万辆和102.98万辆，同比分别增长63.63%和68%，我国新能源汽车产销保持稳步增长态势。

与新能源汽车近70%的增速相比，我国汽车市场整体走势放缓。今年前11个月，我国汽车产销分别为2532.52万辆和2541.97万辆，同比分别下降2.59%和1.65%。其中，乘用车产销2147.41万辆和2147.84万辆，同比分别下降3.37%和2.77%；商用车产销385.10万辆和394.13万辆，同比分别增长1.97%和5%。

1—11月，我国纯电动汽车产销分别完成80.66万辆和79.09万辆，同比分别增长50.30%和55.66%；插电式混合动力汽车产销分别完成24.66万辆和23.86万辆，同比分别增长130.27%和127.58%。

《 人民日报 》（ 2018年12月12日 10 版）

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