广东加快大湾区国际枢纽机场建设

本报广州12月11日电 （记者李刚）记者从今天上午在广州举行的枢纽机场建设与未来机场发展大会上获悉：以2号航站楼和综合交通中心为核心的广州白云机场二期扩建完成，白云机场三期扩建前期工作已经启动，中国民航局与广东省政府签署推进广东民航高质量发展战略合作框架协议，加快粤港澳大湾区世界级机场群建设。

白云机场2号航站楼和综合交通中心启用后，白云机场硬件设施和服务品质均得到了大幅度提升。目前白云机场航线网络覆盖全球220多个航点，国际及地区航线150余条，2018年白云机场旅客吞吐量预计将达到7000万人次。

目前以第四、第五跑道和3号航站楼为主体工程的白云机场三期扩建工程前期工作已经启动。三期扩建项目建成投产后，白云机场将成为全球重要的航空综合枢纽之一，进入全球前五。

《 人民日报 》（ 2018年12月12日 10 版）

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