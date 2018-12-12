原标题：小微企业融资难又上“会” 更多支持政策在路上

主持人杜雨萌：近日，银保监会召开民营企业和小微企业融资服务座谈会，对银行业金融机构做好服务民营企业和小微企业的相关工作进行了部署。事实上，今年以来，监管层面为解决小微企业融资难、融资贵等问题，出台了一系列支持政策。今日，本报从小微企业融资难症结、如何解决等角度，邀请业内人士予以解读。

分析人士预计，下半年对于小微企业的相关支持政策会加速落地

7月17日，银保监会召开疏通货币政策传导机制、做好民营企业和小微企业融资服务座谈会。会议指出，现阶段民营企业、小微企业融资难和融资贵问题仍然突出，银行业金融机构应切实做好服务民营企业和小微企业的相关工作。

中信证券固定收益首席分析师明明昨日对《证券日报》记者表示，当前，信用风险蔓延带来了市场对小微企业信用问题的深度讨论，预计未来对小微企业流动性支持的政策会越来越多。

今年以来，监管层出台多项政策支持小微企业发展。如央行宣布，7月5日起下调邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点，可释放资金约2000亿元，支持小微企业。随后，央行等五部门发布《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》，从货币政策、监管考核、内部管理、财税激励、优化环境等方面提出23条短期精准发力、长期标本兼治的具体措施，全方位支持小微企业。

据银保监会此前公布的数据显示，截至5月末，银行业金融机构本外币资产达250万亿元，同比增长7.2%，本外币贷款133万亿元，同比增长12%，用于小微企业的贷款金额同比增长14.2%。

交通银行金融研究中心首席银行分析师许文兵在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，商业银行小微企业业务与以往相比有了较快的发展，但是由于存量相对较小，即使增量占比较高，但还是无法满足小微企业的实际需求，同时在投向上也有向规模较大企业倾斜的趋势，与监管部门解决融资难、融资贵的要求还是有一定的差距。未来，一是要继续加大对贷款规模相对较小的企业支持的力度；二是要匹配相对低成本的资金来源，降低小微企业信贷成本；三是要提高风险容忍度，有效提升小微企业贷款的可获得性，更有效地发挥商业银行支持小微企业的作用。

另外，从企业直接融资的渠道来看，数据显示，2018年1月份至6月份，累计新增小微企业债345亿元，远低于去年同期的572.9亿元，同比下降39.78%。

在明明看来，目前，小微企业主要贷款银行为城商行、农商行、农村信用社等中小型银行，而目前在金融体系流动性结构不均衡的背景下，小微企业从中小型银行金融间接融资的难度有所增大，尤其是在银行流动性紧缩时期、信贷收紧银行选择放贷对象趋谨慎，还本付息能力差的小微企业更加需要股份制银行甚至区域性金融机构的信贷支撑。所以，小微企业银行间融资需要更多的政策扶持，预计下半年对于小微企业的相关支持政策会加速落地。

(责编：杨曦、赵爽)