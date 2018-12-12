原标题：11月份人民币贷款同比多增1267亿元 信贷支持实体经济力度增强

12月11日，中国人民银行发布的金融统计数据显示，11月份，人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元，超出市场预期。11月末，广义货币（M2）余额181.32万亿元，同比增长8%，增速与上月末持平，比上年同期低1.1个百分点。11月份，社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少3948亿元，但环比增加一倍。

此前，10月份的金融数据由于不及预期引起社会关注。当月新增人民币贷款6970亿元，环比减少一半；社会融资规模增量为7288亿元，不及前值的三分之一。相比之下，11月份新增人民币贷款、社会融资规模等数据回暖。尤其是人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元，远高于过去3年同期均值，超出市场预期。

专家分析，11月份人民币贷款增多，企业中长期贷款新增是主因。一方面，11月份非金融企业及机关团体中长期贷款新增3295亿元，占比26.36%，比上月提升5.9个百分点；非银行业金融机构贷款增加277亿元。另一方面，11月份居民短期消费贷新增2169亿元，占比17.35%，比上月下降10个百分点；居民中长期贷款新增4391亿元，占比35.13%，比上月下降18.4个百分点。

“在政策持续发力支持民营经济发展的背景下，信贷对实体经济支持力度持续增强。”中国民生银行首席研究员温彬表示，在去通道、加强表外融资管理的背景下，11月份，表外融资存量逐渐下降，信贷持续回归为实体经济融资首选，融资回表、非标转标趋势未变。具体来看，当月委托、信托、未贴现承兑合计减少1904亿元，其中委托贷款从年初以来持续负增长，年初至今累计减少1.39万亿元；信托贷款从3月份以来持续负增长，累计减少6392亿元；银行未贴现承兑汇票当月减少127亿元，累计减少7366亿元。

专家认为，虽然11月份信贷和社融增量有所回暖，但从结构上看，信贷继续呈现票据相对较多，长期贷款相对较少的特点。这表明当前信贷梗阻问题依然存在，金融机构风险偏好下降，不愿贷、不敢贷等问题依然有待解决，未来企业融资难融资贵仍将是政策关注的重点。

自今年6月份以来呈低位徘徊的M2依旧是社会关注的重点。11月份，M2同比增长8%，与上月持平；狭义货币（M1）同比增长1.5%，较上月回落1.2个百分点。温彬分析称，从M1和M2增速负剪刀差持续扩大来看，反映投融资市场仍不活跃，货币政策传导渠道有待进一步畅通。

“总的来说，临近年末，考虑到贸易摩擦仍具有不确定性，表外融资萎缩态势难以短期改变，对流动性可能带来负面影响。”温彬表示，为促进实体经济平稳健康发展，预计央行将综合运用多种政策工具组合，保持流动性充裕和市场利率水平稳定；同时，将持续推进债券、信贷、股权融资“三支箭”，支持民营企业拓宽融资途径，增强金融机构服务实体经济能力。

(责编：杨曦、赵爽)