原标题：雁栖湖定向安置房二期开工 2020年竣工交付使用

原标题：雁栖湖定向安置房二期开工

北京晨报讯（记者 徐晶晶）昨天，北京晨报记者从怀柔区获悉，北京雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目二期正式开工，标志项目全面进入建设阶段。项目总建筑规模64万平方米，可提供4400余套回迁安置房，将于2020年竣工交付使用。

北京雁栖湖生态示范区环境整治定向安置房项目二期，主要用于对接科学城范围内村庄搬迁安置，是关乎百姓生活的民生工程，也是怀柔区落实首都城市战略定位、加快推进怀柔科学城建设发展、全面提高周边地区公共服务能力的重要举措。

据了解，北京雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目一期2013年开工建设，2016年竣工，建筑面积20万平方米，提供约1200套房源。“二期工程紧挨着一期，在雁栖镇中心路旁，距怀柔老城区只有两三公里。”怀柔区住建委相关负责人说，二期工程建筑体量是一期的三倍，安置房建筑面积达到64万平方米，包含8个居住地块、约50栋住宅楼。安置房源主要面向北京雁栖湖生态发展示范区周边环境整治项目，及怀柔科学城建设项目涉及的雁栖镇北台上村、永乐庄村、北台下村和怀北镇新峰村、北房镇胜利村等村民。

北京晨报记者了解到，二期安置房按面积大小，可提供60平方米、70平方米、90平方米、105平方米、110平方米和120平方米，6种户型。在户型比例方面，90平方米占比最多，达到40%。“项目建成后，将极大改善群众住房生活条件，对提升怀柔地区城市形象、带动区域发展等具有重要意义。我们将和参建方共同抓好这一民心工程，打造绿色、节能、环保的宜居型样板工程、精品工程。”该负责人表示。

(责编：赵爽、仝宗莉)