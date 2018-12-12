渤海治理攻坚排出时间表

本报北京12月11日电 （记者寇江泽、刘诗瑶）近日，经国务院同意，生态环境部、国家发改委、自然资源部联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》，明确渤海综合治理工作总体要求、范围与目标、重点任务和保障措施，提出了打好渤海综合治理攻坚战的时间表和路线图。

《行动计划》提出，通过三年综合治理，大幅度降低陆源污染物入海量，明显减少入海河流劣Ⅴ类水体；实现工业直排海污染源稳定达标排放；完成非法和设置不合理入海排污口清理工作；构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系；实施最严格的围填海管控，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源；加强和提升环境风险监测预警和应急处置能力。到2020年，渤海近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到73%左右，自然岸线保有率保持在35%左右，滨海湿地整治修复规模不低于6900公顷，整治修复岸线新增70公里左右。《行动计划》确定开展陆源污染治理行动、海域污染治理行动、生态保护修复行动、环境风险防范行动等四大攻坚行动，并明确了量化指标和完成时限。

《 人民日报 》（ 2018年12月12日 14 版）

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