宁夏集中治理企业环保失信行为

本报银川12月11日电 （记者朱磊）记者从宁夏生态环境厅获悉：宁夏将开展生态环保重点领域诚信缺失突出问题集中治理，让失信者寸步难行。

根据相关方案，宁夏将扩大纳入环境信用评价体系的企业范围，让这一体系基本覆盖当地环境影响大、社会普遍关注的企业，并推动更多企业自愿参与。宁夏将在环保行政许可、建设项目环境管理等工作流程中，有效应用企业环境信用信息。对环境信用状况良好的企业，在同等条件下予以优先支持。

《 人民日报 》（ 2018年12月12日 14 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)