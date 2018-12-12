原标题：剁手党的双12：明知商家套路 仍然无力说不

每到年底，这些直击灵魂的拷问是否困扰着你：双11买点啥？“黑五”买点啥？双12查漏补缺买点啥？到最后只剩下发愁花呗怎么还？

此刻兜比脸还干净的你，请问“吃土”多久了？

下半年的钱好像特别好花，一个接一个被“冠名”的购物节接踵而至，不断刺激着消费者的购物欲。细细品味发现，商家还是那个商家，快递慢、花式促销、虚抬价格、假货不断等诟病依然存在，消费者却依旧没有按耐住那颗“买买买”的心。

商家不变，套路不变

年底接二连三的购物节，无论买不买东西，朋友圈照例被刷爆。在这种“魔力”的熏陶下，不少消费者纷纷“剁手”，对网上铺天盖地的打折攻略乐此不疲，然而在经历一番复杂的加减乘除后，剁手党们发现，心仪的宝贝似乎并没有比之前便宜多少，更有网友感叹，“平时欺负我穷，现在欺负我傻。”

翻阅淘宝APP，中新经纬客户端发现，今年双12，各店铺的优惠活动依旧离不开满减、红包、预售、限时抢购等方式。电商打折不知何时演变成了对买家数学能力的考验，犹如俄罗斯套娃，定金抵扣、折扣等营销模式层层叠叠，降低了购物体验度，也成为消费者吐槽不断的“重灾区”。

预售的促销模式近年来颇为时髦，然而，预售的商品通常无法合并订单购买，既无法和金额满减同时使用，也很难凑单包邮，算上运费并不省钱。还有些商家会在“不明显”的位置注明“定金不退”“预售商品不退不换”等字样。

而对于满减的模式，通常减价容易凑单难。大到电商小到外卖，“满50减29”“满100减99”的活动层出不穷，为凑够满减金额，消费者可能需要购买本无需求的商品。还有一些满减券仅限预售款式，品种十分有限。

某电商平台参与项目化营销策划的业内人士曾对媒体称，每一项“烧脑优惠”的背后都有套路：“优惠力度可能因地点、对象的不同有不同定位，还会有促销定价、差别定价、产品组合定价等，每一种定价都是为一定的目标客户设计。”

他举例，“预付定金”是为了提前锁定客户，“满99减10”是为了让顾客凑单，“逛品牌抽奖”是为向品牌商家导流……按照张伟的经验，这些优惠大多通过严格精密的数据模型计算，一般在各大购物节开始前几个月甚至半年就做出方案。

边吐槽边买，是你吗？

一边吐槽一边疯狂抢购，这似乎成为不少消费者在购物节到来时的真实写照，各大电商每年创新高的销售额十分清晰地证明着这一点。据天猫官方微博11月12日消息，阿里巴巴未经审计的数据显示，截至11月11日24时，2018天猫双11全球狂欢节总成交额达2135亿元，比2017年增长26.93%。

有网友感叹下半年的钱太好花：双11结束有“黑五”，“黑五”过完又来双12，紧接着就是圣诞节，过完了怎么会还有钱呢？也有网友心胸豁达，认为“不怕没钱，还完花呗就继续花呗”，每一个被赋予名义的购物节都不想错过。更有网友称自己过了一个失败的双11，买的东西不如意，所以双12要弥补回来。

网友评论 来源：新浪微博截图

究其原因，有网友认为，很多人的双11是“迷迷糊糊、兜兜转转”度过，总想买点什么却又想不起来。

正在学习烘焙的郭琴对中新经纬客户端说：“双11我已经买了不少烘焙用具，但就像小学生喜欢买文具一样，前两天又看中一套橘红色蛋糕模具，我一向畏寒，看见它就觉得很温暖，所以我肯定会买，不然多吃亏。”

学设计的李超则表示，清新、简单、有创造感的小物件最能吸引他，平时跟朋友聚会也能拿出来炫，但这种东西可遇而不可求，双12又看到了几样中意的，已经放入购物车，有合适的会再看看。

也有网友坦言，明知商家销售有套路，却根本无力说“不”。对于一切12点预售的商品，有网友表示边买边骂，痛并快乐着。

(责编：杨曦、仝宗莉)