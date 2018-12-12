原标题：疯狂的水泥：价格和利润均创新高 淡季来临迎来拐点？

与11月份国内钢材价格大幅跳水的市场情况不同，水泥价格延续了9月份以来的强势走势，仍不断刷新历史高位。证券时报·e公司记者获悉，目前国内P.O42.5散装水泥均价已高达540元/吨，年内最大涨幅近40%。在错峰生产缩减供给的背景下，12月初国内水泥市场供给量一度达到近5年低点，企业吨盈利水平达到200元以上，创下历史高位。不过分析人士认为，随着淡季来临，进入12月下旬后水泥价格不排除跳水可能。

水泥价格和利润

均创新高

“从今年9月份开始，国内水泥价格就一路上涨，目前依然没有出现下行趋势，仍在不断刷新历史高点。”谈及近期国内水泥市场情况，卓创分析师侯林林说。

据介绍，当前上海地区P.O42.5散装水泥现金出厂价在610元/吨，这其中不包括运费和中间商垫资成本等，一些工地目前水泥到场价格甚至达到700元/吨的高位。除上海外，周边江浙地区P.O42.5散装水泥出厂价在560元/吨，山东地区主流报价也达到500元/吨以上。目前全国价格相对较低的华南、西南地区价位也在每吨400元左右，都刷新了历史高位。

“在2015年大宗商品市场整体低迷的时候，全国P.O42.5散装水泥均价大概在每吨150元到160元。对比之下就可以看出目前水泥的高价程度。”侯林林称。

生意社分析师李雪颖告诉记者，据统计数据，9月份至今国内水泥市场主流报价累计涨幅已超过25%，而当前价格较今年3月末的年内低点已上涨超过37%。目前P.O42.5散装水泥的全国均价在543元/吨，是有统计数据以来的新高点。

在水泥价格不断创新高的背景下，相关生产企业的毛利率也创出历史最好水平。

“水泥的生产成本中最重要的就是煤炭，约占整体成本的40%。不过相比去年，今年国内煤价整体呈现旺季不旺、淡季不淡的特点，因此近期水泥企业的生产成本其实并不算高。”侯林林称，保守估计，目前国内水泥企业的吨毛利已经达到200元以上。虽然多地错峰生产对总量供给形成影响，但大企业依然有保量计划，且拥有全国布局调配产能的能力，因此产量受影响不大。总体而言，今年水泥企业盈利将十分可观。据卓创统计，2018年1-9月，国内水泥行业利润总额同比增长123.1%，2017年的数据是579亿元。

这一情况已在水泥上市企业的财报中得以显现。Wind数据显示，21家水泥行业上市公司中，17家今年前三季度净利润同比实现增长，其中14家同比增长超过100%。新疆地区水泥行业龙头青松建化今年前三季度实现净利润4.52亿元，同比增长高达185倍。四川金顶前三季度净利润同比增长率也达近55倍。

错峰生产导致供不应求

进入冬季采暖季后，京津冀地区环保力度持续加大，水泥行业开始执行冬季错峰生产，无疑是支撑本轮水泥价格持续走高的重要推手。

据了解，山东地区开始停窑后，各厂执行情况较好，同时东北、华北都陆续开始错峰，市场熟料供应趋紧，一些主导企业已暂停对外销售。此外，唐山地区大气污染防治严格，错峰前区域企业阶段性停窑限产频繁，水泥熟料供应收紧。

“虽然今年要求限产不再一刀切，但长三角地区今年是第一年纳入监管，大气污染防治的任务比较重，很多生产在旺季就受到了限制。”侯林林表示，错峰主要反映在停窑方面，市场熟料供应减少。整体而言，今年水泥行业错峰生产的影响较为明显，市场出现供不应求的情况。例如安徽芜湖海螺加南方共有15条熟料生产线，错峰生产最严重时仅有2条正常运转。11月份，长三角熟料价格上涨了80元/吨。

错峰生产影响下，水泥库存已创下近年新低。有消息称，近期水泥库存处于近5年来最低水平。针对上述说法侯林林表示，12月初时，国内水泥库存的确出现过极度短缺的情况，不过目前随着下游需求缩减，已有所好转。

对于本轮水泥价格飙涨，数字水泥网认为，进入11月水泥供给端生产受限，错峰生产叠加环保限产，造成熟料供应持续短缺。需求端除了北方季节性减弱，以及南方地区受雨水天气影响出现阶段性减弱，市场整体平稳，并未出现明显趋势性下滑。进入12月，环保治理对于水泥行业供给端的影响尚未消退，安徽芜湖、宣城以及浙江局部地区，水泥企业继续被迫停产，所以即使有些区域水泥价格已经达到历史高位，但企业报价仍在上涨。

淡季来临迎来拐点？

12月中下旬后，随着北方地区气温进一步走低，基建行业需求将再度转淡，水泥淡季也将来临。在如今高价压力下，市场对于水泥价格后期表现并不乐观。

“12月份以来，水泥价格涨势已经开始放缓。目前除了华南地区天气情况较好尚可维持需求外，其他地区由于近期频繁的雨雪天气和重度污染影响，需求难以提振。”侯林林称，混凝土在低于5摄氏度的环境下就容易出现施工质量问题，如果施工就需要添加抗凝剂等辅料，推高施工成本。目前水泥、沙石市场价格本就高企，考虑到成本因素，除一些重大工程外，施工单位多数不会在低温条件下持续施工。此外，今冬北方多地重污染天气持续，各地也已出台相关措施，对扬尘工地施工予以限制。因此后期水泥下游需求情况不容乐观。

侯林林表示，长三角和京津冀地区到12月份已进入水泥行业淡季。12月中下旬，局部地区水泥价格或将会面临回落。即使龙头企业对市场有控制力，可暂时减缓价格下滑，到明年1月，市场整体走弱也是必然趋势。

据数字网消息，在浙江地区近日发布涨价消息的同时，长江上游重庆熟料报价出现下跌，出厂价跌至400元/吨，与最高时期相比，累计下跌100元/吨。业内人士认为，短期因长江中下游库存多处于低位或空库状态，上游熟料价格下调，对市场影响有限，预计12月底至1月初，价格下调或将被传导。

(责编：杨曦、赵爽)