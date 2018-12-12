原标题：高通打赢与苹果两项专利官司 多款iPhone在中国内地被禁售

12月10日晚，高通宣布，中国内地一家地方中级人民法院授予了高通针对苹果公司四家中国子公司提出的两个诉中临时禁令，要求他们立即停止针对高通两项专利的、包括在中国内地进口、销售和许诺销售未经授权的产品的侵权行为。

涉及多款型号

据悉，此次诉讼中被禁止销售的苹果iPhone涉及多个型号，包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。而该案所涉专利使消费者能够调整和重设照片的大小和外观，以及在手机上浏览、寻找和退出应用时通过触摸屏对应用进行管理。

高通执行副总裁、总法律顾问唐·罗森博格表示，高通十分珍视与客户的关系，不倾向于通过诉讼向法院寻求支持，但高通也对保护知识产权的必要性坚信不疑。苹果公司一直从高通的知识产权中获益，但却拒绝为此向高通支付费用。

苹果公司10日晚发的一份申明中表示，中国内地消费者仍可购买所有型号的iPhone产品，并表示高通公司正在就他们以前从未提出过的三项专利提出主张，包括一项已经失效的专利，苹果会通过法院寻求所有的法律途径。

双方诉讼近年升级

记者11日查询多个电商平台发现，包括京东、天猫、苏宁易购等网上平台仍有上述型号iPhone销售，而在苹果的官网上，涉及的iPhone 7及iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus依然可以正常购买。据了解，苹果iPhone此前与高通是合作伙伴，iPhone虽然一直是使用苹果自行研发的A系列处理芯片，但其中负责接打电话、上网的调制解调器(即modem)芯片是使用高通的产品。

双方分歧是从2017年开始，据媒体报道，2017年1月，苹果在美国、中国等全球多个国家和地区发起诉讼，2017年4月，苹果拒绝支付高通芯片授权费用，高通也开始在美国、中国等国家和地区对苹果发起全面反诉。苹果2017年9月上市的三款iPhone不再使用高通调制解调器芯片，高通与苹果之间纷争开始不断。

据悉，高通已在多个国家和地区分别提起了几十项诉讼，在2018年10月底举行的法庭听证会上，有媒体报道，高通表示苹果拖欠的专利使用费高达70亿美元。

(责编：杨曦、仝宗莉)