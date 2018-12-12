原标题：社科院报告建议：不交易住房暂不征房地产税

12月11日，《中国住房发展报告(2018-2019)》(以下简称“报告”)在京发布。报告建议，推出房地产税，实行渐进方案，只对新交易住房启动征收方案即住房家庭如果一旦交易将统计其全部住房面积，并按照起征点开征，不交易的住房暂不征收。

报告提示，楼市面临三大风险：一是房地产市场存在结构性泡沫或将破裂或继续放大的双向风险。二是房地产金融存在杠杆率迅速高升且还在违规加杠杆的风险。三是宏观经济运行存在过度依赖房地产的风险。

报告建议，政府应当管好预期、完善调控和加快改革三策并举协同推进。第一，稳定房地产市场预期，同时剔除预期泡沫。第二，完善房地产调控政策，防范楼市双向剧烈波动。第三，下决心改革基础制度，加速度建立长效机制。

针对长效机制，除推出房地产税外，报告还建议，探索以房地产税和基础设施未来收益作为未来还债资金流，发行市政债券；土地财政退出，调整中央和地方的财税关系，改革中央与地方关于土地出让金的分成制度；深化住房制度，重新确立商品性住房和保障性住房的比例关系，加快完善租售并举制度，加快构建新老居民全覆盖的住房体系。

(责编：杨曦、赵爽)