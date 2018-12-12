北京顺义区北六环外一地块9.2亿成交

原标题：顺义区北六环外一地块9.2亿成交

本报讯（记者 朱开云）昨天，北京土地交易市场成交了2宗普通商品住宅用地，土地面积约6公顷，建筑规模约10万平方米,均采用“限房价、竞地价”交易方式。

两宗地块都位于顺义区。其中，顺义区顺义新城牛栏山组团一级开发项目17-11-07地块(南侧)R2二类居住用地位于北六环外，昌金路南侧，通顺路东侧。该地块土地面积约2.14公顷，总建筑规模约3.85万平方米，房屋销售均价不超过40935元/平方米，最高销售单价不超过42982元/平方米，并且套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重均需达到70%以上。

最终北京拓景商务服务有限公司以9.2亿元竞得，溢价率为30% ，成交楼面地价为23880元/平方米。

顺义区高丽营镇于庄SY02-0103-6004、SY02-0103-6007地块R2二类居住用地位于京承高速北七家桥东北侧，南侧是机场北线高速, 土地面积约4.33公顷，总建筑规模约6.50万平方米，房屋销售均价不超过55711元/平方米，最高销售单价不超过58497元/平方米。

最终北京尚恒睿信商业运营管理有限公司、北京联华基业房地产开发有限公司、北京炎焱燚商业管理有限公司和北京首都开发股份有限公司联合体以20.4亿元竞得，溢价率为7% ，成交楼面地价为31390元/平方米。

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