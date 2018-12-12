2017中国创新指数为196.3 创新能力不断提升

人民网北京12月12日电 国家统计局今日发布数据显示，2017年中国创新指数为196.3（以2005年为100），比上年增长6.8%。测算结果表明，2017年，我国创新环境进一步优化，创新投入力度继续加大，创新产出持续提升，创新成效稳步增强，创新能力向高质量发展要求稳步迈进。

分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到203.6、182.8、236.5和162.2，分别比上年增长10.4%、6.2%、5.9%和4.8%。在四个创新分领域的21个指标中，有19个指标比上年有所提高，其中享受加计扣除减免税企业占比、基础研究人员人均经费、有研发机构企业占比、百家企业商标拥有量及万名科技活动人员技术市场成交额等5个指标均实现两位数增长。

国家统计局社科文司高级统计师关晓静认为，中国创新指数的走势表明，我国深入实施创新驱动发展战略成效显著，创新能力的不断提升为推动高质量发展提供了强大动力。

关晓静同时指出，虽然我国创新能力不断提升，但实现核心技术并跑领跑以及通过创新突破我国发展瓶颈制约以推动高质量发展仍在路上，还面临前瞻性基础研究、颠覆性技术创新、科技创新成果转移转化等方面的不足与挑战。未来，仍需为实现跻身创新型国家前列和科技强国的宏伟目标而不懈努力！

以下为四个创新分领域的具体数据：

（一）创新环境指数。2017年我国创新环境指数为203.6，比上年提高19.1个点。5个评价指标指数四升一平，其中享受加计扣除减免税企业所占比重指数提升较快，增速达到36.6%，已连续三年保持两位数增长速度；科技拨款占财政拨款的比重指数与上年持平，继续呈现回升趋稳态势。

（二）创新投入指数。2017年创新投入指数为182.8，比上年提高10.6个点。该领域的6个评价指标指数五升一平，其中有研发机构的企业所占比重指数和基础研究人员人均经费指数增长较快，增速分别为12.4%和12.3%；开展产学研合作的企业所占比重指数增长8.7%，增速逐年提高；R&D经费占主营业务收入比重指数与上年持平。

（三）创新产出指数。2017年创新产出指数达236.5，在四个分领域中居第一位；比上年提高13.2个点，增长5.9%。该领域的5个评价指标指数全部实现增长，其中每万名R&D人员专利授权数指数达到339.3，在全部评价指标指数中继续领跑；每百家企业商标拥有量指数和每万名科技活动人员技术市场成交额指数保持快速增长势头，增速分别达到13.3%和10.2%。

（四）创新成效指数。2017年创新成效指数为162.2，比上年提高7.4个点，增速为4.8%。5个评价指标指数全部实现增长，其中新产品销售收入占主营业务收入的比重指数增长较快，增速为8.7%；单位GDP能耗指数和科技进步贡献率指数稳步提升，分别增长3.7%和2.5%。

中国创新指数情况

2005年 2010年 2014年 2015年 2016年 2017年 中国创新指数[2] 100.0 133.0 160.3 174.0 183.7 196.3 一、创新环境指数 100.0 135.7 164.4 174.9 184.5 203.6 1.劳动力中大专及以上学历人数指数 100.0 161.7 211.9 244.9 237.4 256.0 2.人均GDP指数 100.0 166.6 223.2 239.2 253.8 269.7 3.理工科毕业生占适龄人口比重指数 100.0 142.8 176.7 183.9 192.7 202.1 4.科技拨款占财政拨款的比重指数 100.0 116.4 108.0 101.2 105.0 105.0 5.享受加计扣除减免税企业所占比重指数 100.0 103.0 133.5 150.3 175.8 240.1 二、创新投入指数 100.0 132.3 157.7 164.2 172.2 182.8 1.每万人R&D人员全时当量指数 100.0 182.5 259.9 262.0 268.7 278.0 2.R&D经费占GDP比重指数 100.0 130.7 154.5 157.5 161.3 162.9 3.基础研究人员人均经费指数 100.0 163.5 228.5 248.0 262.5 294.7 4.R&D经费占主营业务收入比重指数 100.0 112.8 121.6 125.5 122.1 122.1 5.有研发机构的企业所占比重指数 100.0 117.6 131.3 143.8 164.1 184.5 6.开展产学研合作的企业所占比重指数 100.0 103.7 105.0 106.6 114.5 124.5 三、创新产出指数 100.0 137.2 177.2 208.3 223.3 236.5 1.每万人科技论文数指数 100.0 152.8 159.1 165.4 165.4 169.5 2.每万名R&D人员专利授权数指数 100.0 230.6 259.2 337.9 334.0 339.3 3.发明专利授权数占专利授权数的比重指数 100.0 89.3 111.5 136.7 153.7 157.5 4.每百家企业商标拥有量指数 100.0 100.1 153.0 180.0 216.0 244.7 5.每万名科技活动人员技术市场成交额指数 100.0 155.3 250.3 287.7 305.1 336.4 四、创新成效指数 100.0 126.8 142.0 148.7 154.8 162.2 1.新产品销售收入占主营业务收入的比重指数 100.0 115.2 120.6 127.3 139.5 151.6 2.高技术产品出口额占货物出口额的比重指数 100.0 109.0 98.5 100.7 100.6 103.5 3.单位GDP能耗指数 100.0 123.8 143.3 151.7 159.7 165.7 4.人均主营业务收入指数 100.0 179.0 270.9 292.5 304.4 323.0 5.科技进步贡献率指数 100.0 117.8 125.5 128.0 130.6 133.8

(责编：杨曦、仝宗莉)