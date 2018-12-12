央行：11月末M2余额181.32万亿 同比增长8%

人民网北京12月12日电 （记者罗知之）央行昨日公布了2018年11月金融统计数据报告，数据显示，11月末，广义货币（M2）余额181.32万亿元，同比增长8%。此外，11月份人民币贷款增加1.25万亿元，人民币存款增加9507亿元。

具体如下：

一、广义货币增长8%，狭义货币增长1.5%

11月末，广义货币(M2)余额181.32万亿元，同比增长8%，增速与上月末持平，比上年同期低1.1个百分点；狭义货币(M1)余额54.35万亿元，同比增长1.5%，增速分别比上月末和上年同期低1.2个和11.2个百分点；流通中货币(M0)余额7.06万亿元，同比增长2.8%。当月净投放现金457亿元。

二、11月份人民币贷款增加1.25万亿元，外币贷款减少177亿美元

11月末，本外币贷款余额140.8万亿元，同比增长12.6%。月末人民币贷款余额135.21万亿元，同比增长13.1%，增速与上月末持平，比上年同期低0.2个百分点。

11月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元。分部门看，住户部门贷款增加6560亿元，其中，短期贷款增加2169亿元，中长期贷款增加4391亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5764亿元，其中，短期贷款减少140亿元，中长期贷款增加3295亿元，票据融资增加2341亿元;非银行业金融机构贷款增加277亿元。

11月末，外币贷款余额8058亿美元，同比下降3.3%。当月外币贷款减少177亿美元，同比多减281亿美元。

三、11月份人民币存款增加9507亿元，外币存款减少72亿美元

11月末，本外币存款余额182.5万亿元，同比增长7.3%。月末人民币存款余额177.43万亿元，同比增长7.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2个百分点。

11月份人民币存款增加9507亿元，同比少增6148亿元。其中，住户存款增加7406亿元，非金融企业存款增加7335亿元，财政性存款减少6643亿元，非银行业金融机构存款增加3125亿元。

11月末，外币存款余额7315亿美元，同比下降6.8%。当月外币存款减少72亿美元，同比多减129亿美元。

四、11月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.49%，质押式债券回购月加权平均利率为2.46%

11月份，银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交103.53万亿元，日均成交4.71万亿元，日均成交比上年同期增长30.5%。其中，同业拆借日均成交同比增长86%，现券日均成交同比增长69.5%，质押式回购日均成交同比增长21.5%。

11月份同业拆借加权平均利率为2.49%，比上月末高0.07个百分点，比上年同期低0.43个百分点；质押式回购加权平均利率为2.46%，比上月末高0.07个百分点，比上年同期低0.54个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4843.3亿元，直接投资人民币结算业务发生2016.7亿元

2018年11月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3567.5亿元、1275.8亿元、464.9亿元、1551.8亿元。

(责编：马昌、袁勃)