央行：11月末社会融资规模存量199.3万亿 同比增长9.9%

人民网北京12月12日电 （记者罗知之）央行昨日发布2018年11月末社会融资规模存量统计数据报告，数据显示，11月末社会融资规模存量为199.3万亿元，同比增长9.9%。
央行称，据初步统计，对实体经济发放的人民币贷款余额为133.76万亿元，同比增长12.9%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.31万亿元，同比下降7.3%；委托贷款余额为12.58万亿元，同比下降9.6%；信托贷款余额为7.9万亿元，同比下降4.9%；未贴现的银行承兑汇票余额为3.7万亿元，同比下降15.3%；企业债券余额为19.79万亿元，同比增长7.6%；地方政府专项债券余额为7.23万亿元，同比增长34%；非金融企业境内股票余额为7万亿元，同比增长6.5%。
从结构看，11月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.1%，同比高1.8个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比1.2%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比6.3%，同比低1.4个百分点；信托贷款余额占比4%，同比低0.6个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比1.9%，同比低0.5个百分点；企业债券余额占比9.9%，同比低0.2个百分点；地方政府专项债券余额占比3.6%，同比高0.6个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.5%，同比低0.1个百分点。
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