白皮书：我国老年人的权益保障机制得到逐步健全

新华社北京12月12日电（记者王琦、黄硕）国务院新闻办公室12日发表《改革开放40年中国人权事业的发展进步》白皮书。白皮书介绍，改革开放40年来，我国老年人的权益保障机制得到逐步健全。
据白皮书介绍，2017年，我国60岁及以上老年人达2.4亿，占总人口的17.3%。2012年以来，我国修订老年人权益保障法，出台《关于加快发展养老服务业的若干意见》《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》等70多项政策文件，初步建立养老法规政策体系。养老服务工作逐步从改革开放前以机构集中照料为主，拓展到以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系建设和以家庭养老支持、互助养老为新突破点的融合发展。截至2017年，全国养老服务已经从1978年的8000多家服务机构，扩大到包括养老机构、社区养老服务设施、互助型养老设施等各类养老服务机构15.5万个，床位744.8万张。
白皮书指出，我国加强了针对老年人的社会救助和福利保障，将1781.7万困难老年人纳入最低生活保障范围，410.2万特困老年人纳入政府供养范围。截至2017年，全国经济困难的高龄老年人津贴制度实现省级全覆盖，全国所有省份均出台了老年人社会优待政策。不断丰富老年人的社会文化生活，全国共有老年学校4.9万个，在校学习人员704万人，各类老年活动室35万个。
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