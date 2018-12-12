广州朱村:3名村干部27天套取征地款千万元

人民网北京12月12日电 “他们在村里横行霸道，坏事做尽，抓了他们真是为民除害。”村干部朱喜添、朱敏坚、朱志勤等人被广州市增城区纪委监委立案调查的消息传出，在朱村村乃至整个增城区，引起了巨大反响。

据中央纪委国家监委网站消息，2017年下半年，巡察发现涉及增城区朱村村干部朱喜添（原村委会主任）朱敏坚（原村党支部书记，现增城区人大代表）和村党支部书记兼村委会主任朱志勤（原村委会副主任）等人威迫外地商人低价转让原承包土地，进而获取巨额征地补偿款等问题线索。增城区纪委监委立即成立专案组进行调查。

逼迁：堆泥挡道 暴力威胁

2012年上半年，电子五所建设项目落户朱村，所需征收的集体土地包括了外地商人陈某租赁经营的近400亩农场。到了每个月约定交租金的日子，陈某通过银行转账的方式将租金划拨给村委，很快他却惊讶地发现，租金一分不差被原路退回。一头雾水的陈某索性直接上门，找朱喜添（时任村委会主任）以现金形式缴纳租金，再被朱喜添拒收。

“他们这样拖着不收租金，是企图最后指责我违约。”陈某说。他开始意识到村干部想逼走他。随后发生的事情，亦验证了陈某的猜测。

据陈某农场的管理人林某反映，农场开始频繁发生失窃事件，共计被盗挖了6棵发财树；还有人将大量泥土堆在农场出口拦路，严重干扰了农场的正常经营。

“他们还跟我说，你不走没问题，我们断水断电，你一样经营不下去。”陈某称，有一次，朱喜添等人来农场，威胁他的弟弟，还差点动手打人。

最终，不堪忍受村干部所谓的“谈判”“协商”等软暴力威胁，陈某答应以260万元的价格，将397.5亩土地转租给朱敏坚等三人指定的代理人刘灼权。朱敏坚等人从而以表面合法形式掩盖违纪违法犯罪行为，短短27天，他们获得巨额征地补偿款共计1284.08万元，扣除260万元的“转让费”，净赚1000多万。

掩盖：找代理人 挪用公款

办案人员介绍，在从陈某手中转租397.5亩土地过程中，朱敏坚等人还授意朱村村十一社原社长朱红辉、社会人员刘灼权等人出面帮他们代签合同、代持土地以及代收征地补偿款。在代收代支补偿款中，大部分通过提现转移，同时也通过第三人账户进行走账，隐蔽性更强。

朱敏坚等人在凑钱支付定金给陈某后，为避免再自行掏钱出资，在得知朱村村经济联合社账户收到部分征地补偿款后，授意村委财务人员以支付征地补偿款名义，挪用公款270万元至朱红辉账上，由朱红辉将转租余款支付给陈某。

除了与朱村村委承租了397.5亩土地外，陈某还与朱村十一社承租了20.5亩土地。在电子五所项目征地时，朱敏坚等三人伙同朱红辉、十一社原会计朱锦城和出纳朱永康，通过虚构出租合同的方式，以刘灼权名义套取了这20.5亩土地的青苗补偿款59.72万元。事后，村社6名干部私分了这笔补偿款。

另外，在转租的397.5亩土地中，部分土地刚好属于教育城项目征地范围，为了获取更多的补偿，朱敏坚等人授意刘灼权以黑纱网和竹架等材料抢搭了一个鸡棚。在评估公司开展评估过程中，将其一并进行估价，最终朱敏坚等三人通过抢搭方式套取的补偿款共计逾13万元。

落网：打掉保护伞 抓获33名犯罪嫌疑人

“作为一名村干部，应该时刻以党员标准约束好自己，服务好村民，为群众办好事事实，不是在此借机发财，我认识到错了”“自己的违纪违法行为愧对组织对我9年的教育，对不起自己的父母和家庭”“事情败露后，哭了有十多次……我一定警示和教育身边的亲友和群众，不要学我走上违法道路，悔恨终生，后悔已晚”，面对调查人员，朱敏坚、朱喜添、朱志勤做出锥心忏悔，他们都表示愿意接受组织处理，愿意将非法所得退给组织处理。

目前，增城区纪委监委已立案查处朱村街、朱村村党员干部9人，采取留置措施5人，已移送司法机关处理7人。2018年8月，增城区纪委监委将朱喜添、朱敏坚、朱志勤为首的村社干部涉嫌纠集个别社会人员以暴力、威胁等手段，称霸一方，有组织进行违法犯罪活动，破坏经济社会秩序等问题移送增城区公安分局进一步侦查。

警方侦查发现，自2008年以来，以朱喜添为首的朱村村委干部，纠集本地“死党”“马仔”等33人，涉及破坏基层选举，侵吞集体资产、贪污受贿、垄断工程、强迫交易、损坏公私财物、非法存储爆炸物、寻衅滋事、非法盗挖国家矿产资源等。2018年9月18日，增城区公安分局对该涉黑案件进行收网，一举抓获32名犯罪嫌疑人，冻结、查封涉案资产价值约2400万元。目前，该案涉及的犯罪问题已经移送检察机关起诉。（中央纪委国家监委网站 张祎鑫）

点评：

有黑往往就有“伞”，扫黑首先要打“伞”。在开展扫黑除恶专项斗争中，我们把涉黑涉恶腐败问题纳入巡察重点，深入查找问题线索，聚焦黑恶势力及其背后的“保护伞”，坚持打“伞”先行，快查快办腐败案件。建立与公安、检察机关的工作会商机制，及时移送问题线索，协调开展调查，密切协作配合，做到纪法衔接、协同推进。通过打“伞”先行，撕开口子，揭开盖子，挖出根子，高效打击涉黑涉恶势力，全面铲除涉黑涉恶腐败链，实现“伞倒、链断、网破”。

——广州市增城区委常委、区纪委书记、区监委主任甘正培

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