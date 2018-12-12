原标题：脱欧担忧再度升温 经济形势面临大考

英国首相特雷莎·梅10日说，她将推迟在议会下院就“脱欧”协议进行表决，并将在未来几日继续与欧盟方面就协议内容进行谈判。但欧盟方面表示，协议内容不会进行让步。分析指出，这凸显出“脱欧”谈判或将进入加时赛，无协议脱欧的风险上升、不确定性延续，这可能对英国经济造成更为不利的影响。

最后时刻推迟表决

英国议会下院原定于11日举行投票，对英国政府与欧盟此前达成的“脱欧”协议进行表决。但在表决开始不到30个小时，梅宣布将推迟在议会下院表决，并将在未来几日继续与欧盟方面就协议内容进行谈判。

梅当天在英国议会下院说，议员们支持这份“脱欧”协议的许多关键内容，但对协议中有关英国“脱欧”后的爱尔兰边界问题的部分仍有“广泛而深切的”顾虑。她表示，如果按原计划对协议进行表决，协议可能无法通过。

11月，英欧双方在经过一年多的艰苦谈判后达成“脱欧”协议。但协议仍需英国议会与欧盟其他成员国分别表决通过才能生效。本月初，英国议会下院围绕“脱欧”协议开始为期5天的辩论。英国媒体认为，因面临多个党派和执政党保守党内数十名下院议员的反对，“脱欧”协议目前很难在议会下院的表决中通过。

与爱尔兰边界问题相关的“备份安排”是“脱欧”协议中最具争议的内容。根据协议，如果英欧在“脱欧”过渡期内未谈妥贸易安排，过渡期结束时，为确保北爱尔兰和爱尔兰之间不出现“硬边界”，北爱尔兰地区将仍受欧盟贸易规则制约。批评者担忧，这一安排不设截止期，将为英国带来滞留欧盟的风险。

梅在议会讲话中并未明确投票将推迟至何时，只是说1月21日是投票的最晚时间。她强调，政府致力于实现英国将于明年3月29日正式“脱欧”的承诺。

梅宣布将再与欧盟进行谈判后，欧洲理事会主席图斯克随即回复：“‘脱欧’协议不可重新谈判”、“欧盟不会重新与英国磋商包括‘备份安排’在内的协议”。但同时表示，“脱欧”问题将在本周的理事会会议上讨论，内容包括如何帮助英国政府让退欧进程获得批准。她强调，由于剩下的时间已经不多了，“欧盟还将讨论我们对无协议脱欧情景的准备。”

分析认为，接下来欧盟将在12月13日及14日举行峰会，梅届时势必仍会全力争取成员国支持，希望欧盟的态度能够有所改变。

脱欧进程面临困局

英国舆论认为，梅推迟表决将为英国“脱欧”带来更大的不确定性。分析人士认为，梅使出“缓兵之计”，意在通过与欧盟的再谈判，增加协议在议会通过的概率。但综合来看，欧盟方面“不松口”、英国国内反对派“死缠烂打”，推迟投票恐难以增加协议通过概率，梅政府陷入进退维谷的境地。

此前议会经过投票决定，一旦“脱欧”协议被议会否决，议会将有权投票决定其他选择。届时，英国“脱欧”与否、“脱欧”方式等都将由议会决定。

路透社报道称，梅推迟表决为一系列可能的结果打开了大门，包括在没有达成协议的情况下无序脱欧、在3月29日英国脱欧前几周的最后时刻达成协议，以及举行另一场脱欧公投。

英国宣布推迟投票的当日，欧盟最高法院裁定英国可以单方面撤销“脱欧”诉求。虽然“四面楚歌”，英国政府随后仍回应称，没有撤销英国“脱欧”申请的计划，将尊重公投结果并脱离欧盟。

分析认为，如果梅既无法说服欧盟改变“脱欧”协议，也无法说服下院议员支持协议，那么英国“无协议脱欧”的可能性将大增，梅政府的执政能力将遭到质疑，其执政地位将遭到挑战。

英国最大反对党工党领袖科尔宾10日说，如果首相特雷莎·梅无法确保能与欧盟重新达成协议，那么她应该立即下台。

英国“脱欧”造成的不确定性在延续，令投资者的担忧情绪迅速上升。“推迟投票”的消息一出，英镑对美元汇率应声跌至18个月新低。英镑汇率10日对美元和欧元分别下跌了1.4%。

英国经济持续受创

数据显示，“脱欧”正让英国经济失去动力。在英国经济中占有重要地位的服务业11月表现不佳，企业和消费者情绪悲观，从欧盟流入的劳动力减少也让英国雇主面临招聘难题。

英国工业联合会首席经济学家雷恩·牛顿-史密斯认为，改善英国服务业的第一步是议会批准“脱欧”协议。这对经济而言有两大好处：一是协议设立的过渡期能避免“无协议脱欧”把英国经济带入“悬崖边缘”；二是为未来英欧长期贸易协议铺路，确保英国服务业在欧盟有良好的市场准入环境。

英国国家统计局报告显示，自2016年“脱欧”公投后，欧盟公民赴英工作人数大幅减少，英国雇主正面临劳动力严重短缺。

英国招聘和就业联合会政策总监汤姆·哈德利认为，英国雇主需要在“脱欧”后与欧盟达成全面的人员流动和移民协议，以确保私营和公共部门能够获得他们所需的员工。“前往英国的欧盟工人数量大幅减少将使英国公司的竞争力下降，并使英国公共服务面临越来越大的压力。”

英国主要机构及专家均认为，在“无协议脱欧”情境下，英国经济可能陷入短时间的混乱状态。英国央行在其11月末发布的评估报告中警告，“无协议脱欧”将导致英国国内生产总值萎缩8%。11月底，英国政府发布报告说，若出现“无协议脱欧”，汽车和制药业受到的冲击将尤为严重。

(责编：杨曦、仝宗莉)