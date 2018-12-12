原标题：三部门发布渤海整治计划 确保三年见实效

12月11日，记者从生态环境部了解到，近日多部委联合印发渤海综合治理攻坚战行动计划，明确了渤海综合治理工作的总体要求，提出了打好渤海综合治理攻坚战的时间表和路线图。

生态环境部、发展改革委、自然资源部等联合印发的《渤海综合治理攻坚战行动计划》（下称《行动计划》）要求，以改善渤海生态环境质量为核心，坚持陆海统筹、以海定陆，坚持“污染控制、生态保护、风险防范”协同推进，治标与治本相结合，多措并举确保渤海生态环境不再恶化、三年综合治理见到实效。

《行动计划》提出，通过三年综合治理，大幅度降低陆源污染物入海量，明显减少入海河流劣V类水体；实现工业直排海污染源稳定达标排放；完成非法和设置不合理入海排污口清理工作；构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系；实施最严格的围填海管控，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源；加强和提升环境风险监测预警和应急处置能力。到2020年，渤海近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到73%左右，自然岸线保有率保持在35%左右，滨海湿地整治修复规模不低于6900公顷，整治修复岸线新增70公里左右。

与此同时，《行动计划》确定开展陆源污染治理行动、海域污染治理行动、生态保护修复行动、环境风险防范行动等四大攻坚行动，并明确了量化指标和完成时限。“生态保护修复行动”是指实施海岸带生态保护，划定并严守渤海海洋生态保护红线，确保渤海海洋生态保护红线区在辽宁、河北、山东、天津等三省一市管理海域面积中的占比达到37%左右，实施最严格的围填海和岸线开发管控，强化自然保护地选划和滨海湿地保护；实施生态恢复修复，加强河口海湾综合整治修复、岸线岸滩综合治理修复；实施海洋生物资源养护，逐步恢复渤海渔业资源。

(责编：杨曦、仝宗莉)