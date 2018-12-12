原标题：上个学要用多少APP？——校园APP泛滥现象调查

新华社记者谢樱

近日，湖南一所高校“扫码洗澡”的新规定让不少学生觉得闹心，也让校园APP泛滥现象成为社会关注的焦点。

记者调查发现，从选修课程APP到交电费APP，再到洗衣服APP，部分校园APP顶着“智能”的头衔，出着各种傻瓜的错误；打着“快捷便利”的幌子，却处处给同学“添麻烦”；软件频繁“罢工”、广告丛生，让使用者苦不堪言……

“上个大学，手机多出一个页面的APP”

12月2日，长沙理工大学公寓热水服务中心发布了一则通知，称热水系统将升级改造，升级后支持手机“无卡消费、充值、报修和信息发布”。系统需要更换宿舍内的热水表，这意味着原有的热水卡已经无法使用，需要下载一个APP，“扫码”后才能洗澡。

此举一出，立即引发学生吐槽一片：“平常洗澡只要插卡就行，现在需要打开手机，连上蓝牙，再打开APP，然后再扫码洗澡。”“浴室里本来就不是适宜带手机的地方，不明白为什么连洗澡都要扫码”“为了洗澡，我还特意给手机买了个防水袋”“万一洗着洗着手机没电关机了怎么办”……

武汉一职院的学生也有同样的经历：“我们校区也是用手机扫码洗澡，非常不喜欢这种形式，每回洗澡手机屏幕都进水蒸气。”

“因为学生长期反映，使用的校园卡种类太多，而原有热水卡容易丢失、充值不方便，因此学校对水控终端设备进行升级改造。”8日，长沙理工大学发布回应称，学校已于6日重启了宿舍热水用卡开启功能，学生只要办理激活卡手续，便可同时使用两种方式开启热水。

可事实上，如今让高校学生烦恼的不是“卡太多”，而是“APP太多”“扫码太多”。

“我们学校前段时期也进行改造，把原本免费的取消了，弄了一个扫码付款的吹风机，吹一分钟一元钱。一个楼层就两个，扫码还要排队。”一位同学告诉记者。

“开门禁、打开水、交电费、洗衣服、选课、看课表、刷课、上课签到都有各自的APP。学校各部门要求装的软件十来个，一个软件只能实现一个功能，各自为政。”一位大学生对此非常无奈。

“上个大学，手机多出了一个页面的APP。16G内存的智能手机表示吃不消。”一位大一学生说。

课程绑定、强制使用让校园APP“横行”

记者调查发现，校园APP通过与学生成绩、评优挂钩而横行校园，霸王条款、信息泄露、广告丛生已成为学生用户“难言之痛”。

——强制使用，与成绩、学分挂钩。“学校要求我们用一个体育APP记录跑步次数，最终将其计入体育课成绩。”很多同学对此很不理解，“运动的方式有很多种，打篮球、踢足球都能增加运动量，为什么一定要强制学生使用APP来计算跑步量才算运动了呢？”甚至还有同学发现：“我在学校里看到过一个男生拿着4个手机在跑步。”

一些学校还强制推广与校园功能、学生学习都无关的软件，想方设法使之与学生成绩、班级评优挂钩。“学校开大会要求学生使用某个软件，每个人都要注册、发言，并且要把截图发给班委进行登记，不然班级就不能评优。”一位学生对此很无奈，“我们只能在按照要求使用后立即卸载，但这还是给APP制造了一些漂亮的僵尸‘用户’。”

——利益裹挟，学生成了“唐僧肉”。一位知情人士向记者透露：“年轻人是手机软件产品的主要用户群体，而高校学生基数大，推广起来更为快速。因此很多APP商家通过一些优惠奖品、赞助项目或者直接给回扣的方式，让学校帮忙推广、引导学生下载使用。”

不少学生向记者反映，一些APP的使用规则堪称“霸王条款”，没有选择权的学生则成了“唐僧肉”：“你需要先到校园网里充值，才能在APP里给电费充值。”“热水费一次最少充200元，余额不退。”

——广告丛生、信息泄露，APP使用体验堪忧。“这些APP不仅数量过多，而且质量良莠不齐。一些APP每次点击进入时还会自动跳出网游、贷款等广告。”湖南一高校学生吴同学表示。

记者在手机软件下载平台中某APP的用户评论中看到，河南某学院、华北某水电大学、郑州某职业技术学院的学生纷纷给出“差评”：“学校强迫下载，不能忍”“学生信息泄露”“难用，垃圾软件”……

泛滥的校园APP何时休？

“如今各高校都在推广信息化建设、打造‘智慧校园’，这是‘互联网+’时代不可抗拒的趋势，但泛滥的APP不仅没让校园变得‘智慧’，反而增加了不必要的麻烦，让学生不堪其累。”中南大学社会学教授李斌说。

湖南师范大学教授丁加勇指出，对于校园APP泛滥现象，应当像过去的校园一卡通一样，对不同功能的校园生活服务类APP进行合并和减少。“如今很多高校都开发了自己的校园APP，完全可以在此平台上整合各类校园功能性服务，这在技术上并不是一件难事。”

李斌认为，学校作为管理主体，首先应当加强前期把关、审核，对于师生使用校园生活服务类APP，必须保证其公益性、公共性、安全性。对于具有不同功能、使用体验的APP，应充分尊重大学生校园APP使用的选择权，以优质的服务品质吸引大学生主动自愿安装使用。

“校园信息化、智慧化必须以使用者的体验为核心，以方便为目的。只有注重服务和公益性，有效服务师生的生活、学习，遏制泛滥的广告和不良信息的传播，才能让大家用得便捷、顺心。”丁加勇说。

(责编：杨曦、仝宗莉)