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11月份北京市食品烟酒价格同比上涨3.3%

2018年12月12日14:06  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月12日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队消息，11月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中，食品价格上涨3.0%，非食品价格上涨2.3%；消费品价格上涨2.4%，服务价格上涨2.5%。1-11月平均，北京市居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

11月份，北京市居民消费价格总水平环比下降0.7%。其中，食品价格下降2.0%，非食品价格下降0.5%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.9%。

11月份，食品烟酒价格同比上涨3.3%，影响CPI上涨约0.83个百分点。其中，鲜果价格上涨12.7%，影响CPI上涨约0.22个百分点;蛋类价格上涨8.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点; 畜肉类价格上涨2.0%，影响CPI上涨约0.06个百分点(猪肉价格下降1.4%，影响CPI下降约0.02个百分点);鲜菜价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

11月份，其他七大类价格同比均为上升。其中：教育文化和娱乐、居住、其他用品和服务、医疗保健、生活用品及服务、衣着、交通和通信价格分别上涨4.6%、2.4%、2.1%、1.8%、1.4%、1.3%、0.1%。

经测算，在11月份2.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素影响约为0.5个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。

11月份，食品烟酒价格环比下降1.1%，影响CPI下降约0.29个百分点。其中，鲜菜价格下降16.9%，影响CPI下降约0.33个百分点;鲜果价格下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降0.4%，影响CPI下降约0.01个百分点(猪肉价格下降2.5%，影响CPI下降约0.03个百分点)。

11月份，其他七大类价格环比3升4降。其中：医疗保健、其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨0.7%、0.1%、0.1%；教育文化和娱乐、交通和通信、衣着、居住价格分别下降2.1%、0.8%、0.6%、0.4%。

2018年11月北京市居民消费价格主要数据

 

11

1-11

%

%

%

居民消费价格

-0.7

2.4

2.5

其中：食品

-2.0

3.0

2.9

非食品

-0.5

2.3

2.5

其中：消费品

-0.6

2.4

1.7

服务

-0.9

2.5

3.6

分类别

      

一、食品烟酒

-1.1

3.3

3.1

粮 食

-0.1

1.4

1.4

食 用 油

0.1

-0.2

0.7

鲜 菜

-16.9

0.3

13.5

畜 肉 类

-0.4

2.0

-1.0

其中：猪肉

-2.5

-1.4

-7.6

牛肉

0.0

5.7

4.5

羊肉

2.9

7.2

8.9

水 产 品

-0.2

0.4

0.6

蛋 类

-0.1

8.1

17.3

奶 类

2.0

4.4

0.6

鲜 果

-0.8

12.7

4.6

烟 草

0.0

0.5

0.4

酒 类

0.9

4.7

3.3

二、衣着

-0.6

1.3

-0.5

服 装

-0.4

1.1

-0.5

衣着加工服务费

1.5

10.1

7.8

鞋 类

-1.3

1.0

-1.3

三、居住

-0.4

2.4

3.3

租赁房房租

-0.4

2.1

2.9

水电燃料

0.1

1.9

0.8

四、生活用品及服务

0.1

1.4

1.2

家用器具

-0.6

-2.7

-2.5

家庭服务

0.0

6.2

5.4

五、交通和通信

-0.8

0.1

1.0

交通工具

2.3

-2.1

-3.2

交通工具用燃料

-4.8

12.4

13.7

交通工具使用和维修

1.8

4.0

2.8

通信工具

1.6

5.3

-1.8

通信服务

0.1

-13.2

-9.5

邮递服务

0.0

5.7

5.9

六、教育文化和娱乐

-2.1

4.6

3.5

教育服务

0.0

7.8

7.0

旅 游

-4.8

10.4

6.7

七、医疗保健

0.7

1.8

3.1

中 药

0.2

2.2

1.7

西 药

0.3

5.4

0.2

医疗服务

0.0

0.0

6.4

八、其他用品和服务

0.1

2.1

2.1
 

 

(责编：朱江、仝宗莉)
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