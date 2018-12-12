11月份北京市食品烟酒价格同比上涨3.3%

人民网北京12月12日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队消息，11月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中，食品价格上涨3.0%，非食品价格上涨2.3%；消费品价格上涨2.4%，服务价格上涨2.5%。1-11月平均，北京市居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。

11月份，北京市居民消费价格总水平环比下降0.7%。其中，食品价格下降2.0%，非食品价格下降0.5%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.9%。

11月份，食品烟酒价格同比上涨3.3%，影响CPI上涨约0.83个百分点。其中，鲜果价格上涨12.7%，影响CPI上涨约0.22个百分点;蛋类价格上涨8.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点; 畜肉类价格上涨2.0%，影响CPI上涨约0.06个百分点(猪肉价格下降1.4%，影响CPI下降约0.02个百分点);鲜菜价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。

11月份，其他七大类价格同比均为上升。其中：教育文化和娱乐、居住、其他用品和服务、医疗保健、生活用品及服务、衣着、交通和通信价格分别上涨4.6%、2.4%、2.1%、1.8%、1.4%、1.3%、0.1%。

经测算，在11月份2.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素影响约为0.5个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。

11月份，食品烟酒价格环比下降1.1%，影响CPI下降约0.29个百分点。其中，鲜菜价格下降16.9%，影响CPI下降约0.33个百分点;鲜果价格下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降0.4%，影响CPI下降约0.01个百分点(猪肉价格下降2.5%，影响CPI下降约0.03个百分点)。

11月份，其他七大类价格环比3升4降。其中：医疗保健、其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨0.7%、0.1%、0.1%；教育文化和娱乐、交通和通信、衣着、居住价格分别下降2.1%、0.8%、0.6%、0.4%。

2018年11月北京市居民消费价格主要数据 11月 1-11月 环比涨跌幅（ % ） 同比涨跌幅（ % ） 同比涨跌幅（ % ） 居民消费价格 -0.7 2.4 2.5 其中：食品 -2.0 3.0 2.9 非食品 -0.5 2.3 2.5 其中：消费品 -0.6 2.4 1.7 服务 -0.9 2.5 3.6 分类别 一、食品烟酒 -1.1 3.3 3.1 粮 食 -0.1 1.4 1.4 食 用 油 0.1 -0.2 0.7 鲜 菜 -16.9 0.3 13.5 畜 肉 类 -0.4 2.0 -1.0 其中：猪肉 -2.5 -1.4 -7.6 牛肉 0.0 5.7 4.5 羊肉 2.9 7.2 8.9 水 产 品 -0.2 0.4 0.6 蛋 类 -0.1 8.1 17.3 奶 类 2.0 4.4 0.6 鲜 果 -0.8 12.7 4.6 烟 草 0.0 0.5 0.4 酒 类 0.9 4.7 3.3 二、衣着 -0.6 1.3 -0.5 服 装 -0.4 1.1 -0.5 衣着加工服务费 1.5 10.1 7.8 鞋 类 -1.3 1.0 -1.3 三、居住 -0.4 2.4 3.3 租赁房房租 -0.4 2.1 2.9 水电燃料 0.1 1.9 0.8 四、生活用品及服务 0.1 1.4 1.2 家用器具 -0.6 -2.7 -2.5 家庭服务 0.0 6.2 5.4 五、交通和通信 -0.8 0.1 1.0 交通工具 2.3 -2.1 -3.2 交通工具用燃料 -4.8 12.4 13.7 交通工具使用和维修 1.8 4.0 2.8 通信工具 1.6 5.3 -1.8 通信服务 0.1 -13.2 -9.5 邮递服务 0.0 5.7 5.9 六、教育文化和娱乐 -2.1 4.6 3.5 教育服务 0.0 7.8 7.0 旅 游 -4.8 10.4 6.7 七、医疗保健 0.7 1.8 3.1 中 药 0.2 2.2 1.7 西 药 0.3 5.4 0.2 医疗服务 0.0 0.0 6.4 八、其他用品和服务 0.1 2.1 2.1

(责编：朱江、仝宗莉)