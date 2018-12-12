11月份北京市食品烟酒价格同比上涨3.3%

人民网北京12月12日电 （朱江）据北京市统计局、国家统计局北京调查总队消息，11月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.4%。其中，食品价格上涨3.0%，非食品价格上涨2.3%；消费品价格上涨2.4%，服务价格上涨2.5%。1-11月平均，北京市居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。
11月份，北京市居民消费价格总水平环比下降0.7%。其中，食品价格下降2.0%，非食品价格下降0.5%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.9%。
11月份，食品烟酒价格同比上涨3.3%，影响CPI上涨约0.83个百分点。其中，鲜果价格上涨12.7%，影响CPI上涨约0.22个百分点;蛋类价格上涨8.1%，影响CPI上涨约0.04个百分点; 畜肉类价格上涨2.0%，影响CPI上涨约0.06个百分点(猪肉价格下降1.4%，影响CPI下降约0.02个百分点);鲜菜价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。
11月份，其他七大类价格同比均为上升。其中：教育文化和娱乐、居住、其他用品和服务、医疗保健、生活用品及服务、衣着、交通和通信价格分别上涨4.6%、2.4%、2.1%、1.8%、1.4%、1.3%、0.1%。
经测算，在11月份2.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素影响约为0.5个百分点，新涨价影响约为1.9个百分点。
11月份，食品烟酒价格环比下降1.1%，影响CPI下降约0.29个百分点。其中，鲜菜价格下降16.9%，影响CPI下降约0.33个百分点;鲜果价格下降0.8%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格下降0.4%，影响CPI下降约0.01个百分点(猪肉价格下降2.5%，影响CPI下降约0.03个百分点)。
11月份，其他七大类价格环比3升4降。其中：医疗保健、其他用品和服务、生活用品及服务价格分别上涨0.7%、0.1%、0.1%；教育文化和娱乐、交通和通信、衣着、居住价格分别下降2.1%、0.8%、0.6%、0.4%。
2018年11月北京市居民消费价格主要数据
|
|
11月
|
1-11月
|
%
|
%
|
%
|
居民消费价格
|
-0.7
|
2.4
|
2.5
|
其中：食品
|
-2.0
|
3.0
|
2.9
|
非食品
|
-0.5
|
2.3
|
2.5
|
其中：消费品
|
-0.6
|
2.4
|
1.7
|
服务
|
-0.9
|
2.5
|
3.6
|
分类别
|
一、食品烟酒
|
-1.1
|
3.3
|
3.1
|
粮 食
|
-0.1
|
1.4
|
1.4
|
食 用 油
|
0.1
|
-0.2
|
0.7
|
鲜 菜
|
-16.9
|
0.3
|
13.5
|
畜 肉 类
|
-0.4
|
2.0
|
-1.0
|
其中：猪肉
|
-2.5
|
-1.4
|
-7.6
|
牛肉
|
0.0
|
5.7
|
4.5
|
羊肉
|
2.9
|
7.2
|
8.9
|
水 产 品
|
-0.2
|
0.4
|
0.6
|
蛋 类
|
-0.1
|
8.1
|
17.3
|
奶 类
|
2.0
|
4.4
|
0.6
|
鲜 果
|
-0.8
|
12.7
|
4.6
|
烟 草
|
0.0
|
0.5
|
0.4
|
酒 类
|
0.9
|
4.7
|
3.3
|
二、衣着
|
-0.6
|
1.3
|
-0.5
|
服 装
|
-0.4
|
1.1
|
-0.5
|
衣着加工服务费
|
1.5
|
10.1
|
7.8
|
鞋 类
|
-1.3
|
1.0
|
-1.3
|
三、居住
|
-0.4
|
2.4
|
3.3
|
租赁房房租
|
-0.4
|
2.1
|
2.9
|
水电燃料
|
0.1
|
1.9
|
0.8
|
四、生活用品及服务
|
0.1
|
1.4
|
1.2
|
家用器具
|
-0.6
|
-2.7
|
-2.5
|
家庭服务
|
0.0
|
6.2
|
5.4
|
五、交通和通信
|
-0.8
|
0.1
|
1.0
|
交通工具
|
2.3
|
-2.1
|
-3.2
|
交通工具用燃料
|
-4.8
|
12.4
|
13.7
|
交通工具使用和维修
|
1.8
|
4.0
|
2.8
|
通信工具
|
1.6
|
5.3
|
-1.8
|
通信服务
|
0.1
|
-13.2
|
-9.5
|
邮递服务
|
0.0
|
5.7
|
5.9
|
六、教育文化和娱乐
|
-2.1
|
4.6
|
3.5
|
教育服务
|
0.0
|
7.8
|
7.0
|
旅 游
|
-4.8
|
10.4
|
6.7
|
七、医疗保健
|
0.7
|
1.8
|
3.1
|
中 药
|
0.2
|
2.2
|
1.7
|
西 药
|
0.3
|
5.4
|
0.2
|
医疗服务
|
0.0
|
0.0
|
6.4
|
八、其他用品和服务
|
0.1
|
2.1
|
2.1
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