前11月我国邮政业务收入累计达7141.7亿元 同比增19.7%

人民网北京12月12日电 （朱江）据国家邮政局网站消息，今年前11个月，我国邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成7141.7亿元，同比增长19.7%；业务总量累计完成11065.6亿元，同比增长26.5%。
11月份，全行业业务收入完成791.3亿元，同比增长13.2%；业务总量完成1376.7亿元，同比增长23.6%。
全国邮政行业发展情况表
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指标名称
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单位
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11月份
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比去年同期增长（%）
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累计
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当月
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累计
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当月
|一、邮政行业业务收入
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亿元
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7141.7
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791.3
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19.7
|
13.2
|1、邮政寄递服务
|
亿元
|
338.9
|
28.0
|
4.9
|
-18.8
|2、快递业务
|
亿元
|
5428.8
|
648.3
|
22.3
|
14.6
|二、邮政行业业务总量
|
亿元
|
11065.6
|
1376.7
|
26.5
|
23.6
|其中：邮政寄递服务
|
万件
|
2170571.7
|
209546.4
|
0.7
|
2.4
|快递业务
|
万件
|
4529220.6
|
586357.0
|
26.3
|
24.4
|其中：同城
|
万件
|
1023837.4
|
128020.6
|
23.4
|
20.2
|异地
|
万件
|
3405170.6
|
446335.3
|
26.9
|
25.6
|国际/港澳台
|
万件
|
100212.6
|
12001.0
|
36.7
|
25.4
|
注：邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
1-11月，邮政服务业务总量累计完成1802.2亿元，同比增长17.3%；邮政寄递服务业务量累计完成217.1亿件，同比增长0.7%；邮政寄递服务业务收入累计完成338.9亿元，同比增长4.9%。
11月份，邮政服务业务总量完成180.3亿元，同比增长13%；邮政寄递服务业务量完成21亿件，同比增长2.4%；邮政寄递服务业务收入完成28亿元，同比下降18.8%。
1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成452.9亿件，同比增长26.3%；业务收入累计完成5428.8亿元，同比增长22.3%。其中，同城业务量累计完成102.4亿件，同比增长23.4%；异地业务量累计完成340.5亿件，同比增长26.9%；国际/港澳台业务量累计完成10亿件，同比增长36.7%。
11月，全国快递服务企业业务量完成58.6亿件，同比增长24.4%；业务收入完成648.3亿元，同比增长14.6%。
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