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前11月我国邮政业务收入累计达7141.7亿元 同比增19.7%

2018年12月12日14:30  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月12日电　（朱江）据国家邮政局网站消息，今年前11个月，我国邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成7141.7亿元，同比增长19.7%；业务总量累计完成11065.6亿元，同比增长26.5%。

11月份，全行业业务收入完成791.3亿元，同比增长13.2%；业务总量完成1376.7亿元，同比增长23.6%。

全国邮政行业发展情况表

指标名称

单位

11月份

比去年同期增长（%）

累计

当月

累计

当月
一、邮政行业业务收入

亿元

7141.7

791.3

19.7

13.2
  1、邮政寄递服务

亿元

338.9

28.0

4.9

-18.8
  2、快递业务

亿元

5428.8

648.3

22.3

14.6
二、邮政行业业务总量

亿元

11065.6

1376.7

26.5

23.6
 其中：邮政寄递服务

万件

2170571.7

209546.4

0.7

2.4
 快递业务

万件

4529220.6

586357.0

26.3

24.4
 其中：同城

万件

1023837.4

128020.6

23.4

20.2
 异地

万件

3405170.6

446335.3

26.9

25.6
 国际/港澳台

万件

100212.6

12001.0

36.7

25.4
注：邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
 

1-11月，邮政服务业务总量累计完成1802.2亿元，同比增长17.3%；邮政寄递服务业务量累计完成217.1亿件，同比增长0.7%；邮政寄递服务业务收入累计完成338.9亿元，同比增长4.9%。

11月份，邮政服务业务总量完成180.3亿元，同比增长13%；邮政寄递服务业务量完成21亿件，同比增长2.4%；邮政寄递服务业务收入完成28亿元，同比下降18.8%。

1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成452.9亿件，同比增长26.3%；业务收入累计完成5428.8亿元，同比增长22.3%。其中，同城业务量累计完成102.4亿件，同比增长23.4%；异地业务量累计完成340.5亿件，同比增长26.9%；国际/港澳台业务量累计完成10亿件，同比增长36.7%。

11月，全国快递服务企业业务量完成58.6亿件，同比增长24.4%；业务收入完成648.3亿元，同比增长14.6%。

(责编：朱江、仝宗莉)
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